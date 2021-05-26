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【航空熱話】小型飛機成未來流行趨勢　大型客機或成絕響

商業 20:30 2021/05/26

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航空公司在疫情以來愈來愈偏向採用載客量較少的噴射機，至於高載客量波音747和空中巴士A380的飛行次數就大不如前。

疫情下航空公司減少採用大型飛機，有航空新聞媒體就分析，航空公司在疫情以來愈來愈偏向採用載客量較少的噴射機，至於高載客量波音747和空中巴士A380的飛行次數就大不如前。

【每日焦點】微軟開發者大會Build 2021開鑼　多項新功能登場

外媒Simple Flying一篇分析文章，引述多位業界人士指出，航空公司意識到波音787或空中巴士A350-900等噴射機在規模和運營成本方面，較大型飛機更符合經濟效益。

航空業難敵疫情，正面臨嚴重萎縮，乘客人數大幅下降，但大型飛機的飛行費用昂貴，如果未載滿乘客亦照樣飛行，成本開支高昂，令航空公司捨棄它們，轉投較小型的機種。而且航空公司希望獲得更大的靈活性，積極爭取飛行競爭較少的航線，更促使他們轉向使用較小的飛機，例如波音787和空中巴士A330等客機進行遠程飛行。為減輕營運成本，漢莎航空宣布於今年夏天以較小型的A350和A330客機取代A380和A340。

文章指出，對於航空公司而言，小型飛機的營運成本較低，並有助進軍未開發的市場，旅客日後或可到較小規模的機場出發，直接飛抵海外目的地。

【航空復蘇】疫情後航空業難復當年勇 發展態度趨審慎

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責任編輯：陳泳如

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