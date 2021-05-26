【樓市現象】灝景灣業主劈價138萬吸客　海景單位1,611萬沽　12年大賺近千萬

近月二手樓盤漸被消化，市場出現「量跌價升」現象，不少業主叫價轉趨強硬。但是，仍有業主將物業劈價出售，利嘉閣地產皇牌屋苑青衣灝景灣一行助理分區市務董事彭錦添表示，青衣灝景灣海景三房單位最近錄成交，物業減價逾138萬，轉手後業主仍大賺超過984萬元。

成交單位為灝景灣6座高層A室，實用面積853平方呎，為三房套間隔，望海景。單位原叫價1,750萬元，經議價後減價138.28萬元或約7.9%，以1,611.72萬元沽出合實用面積呎價約18,895元。

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據了解，原業主於2008年9月，以約626.8萬元購入上述單位，持貨至今約12年，現轉手帳面獲利約984.92萬元，物業升值約1.6倍。

彭錦添補充，灝景灣本月至今累錄約9宗二手成交個案，屋苑現時有約53個放盤提供，最低入場價由870萬元起。

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