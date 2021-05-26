【營人物語@iM網欄】每日進食25克纖維 同便秘講拜拜

上星期日，我與天妮相約到中環一間新開業的咖啡室，天妮帶著一副愁眉苦臉、有口難言的樣子來到，我關心她問：「你最近怎麼樣？」、「不知道怎樣開口...」。天妮回應道：「最近...腸胃不十分好，已經連續四天沒大便！」

我恍然大悟，並笑說：「原來是便秘問題，剛才見你撫摸著小腹，還以為你有驚喜消息要告訴我。」

「睬！」天妮一口否定。

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我笑了一笑，認真地問：「這幾天你有否便意？」天妮搖搖頭，我再說：「想改善腸道問題，應要注意每天的纖維攝取量；成人建議每日進食25克纖維，尤其非水溶性纖維，因它在腸道內吸收水份後會脹大，從而增加糞便的體積，並刺激腸壁、促進腸道蠕動。」

我再提醒：「但亦不能忽視水溶性纖維的重要性，水溶性纖維除了有助穩定血糖及降低血液膽固醇外，它在腸道內吸收水分會變成啫喱狀，有助軟化大便。」

「你平日三餐多在外吃，能進食足夠蔬菜的機會很微；你可嘗試早餐改吃燕麥片、全麥維或番薯，可大大增加纖維量。」我建議。

我馬上拿起手機，在網上搜尋「布里斯托大便分類法」，嘗試以大便的形態推測天妮的問題所在。 天妮一看，隨即就指著圖表列出的第一種形態 — 外表一粒一粒硬球型的大便。

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「看來你平日飲水量極為不足，緊記茶及咖啡因含茶鹼及咖啡因，容易因利尿而增加水分流失，所以喝一杯也只算得上是半杯水分。」天妮馬上低著頭，看來是被說穿了。

我繼續補充：「當然！還有一個很重要的原因...」天妮馬上抬起頭來，我笑著揶揄她：「就是因為你的懶惰！平日活動量低且缺乏運動，腸道蠕動當然慢呢。」

作者_馬詩慧（Joyce）簡介 畢業於英國薩里大學，主修食品科及營養學，現任「尚營坊」營養師，持英國食品安全及危害分析重要管制點證書。 曾參與英國薩里大學運動前後飲食的代謝反應之研究項目及撰寫論文，及為「惠理集團有限公司」提供營養講座，推廣健康飲食知識。 曾為 「YOUNI」設計多款健康餐單主持超市購物之旅，教授會員選購低脂及健康之食品。

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