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【大宗商品】據報內地禁止銀行向散戶銷售大宗商品掛鉤產品

股樓投資 19:30 2021/05/26

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據路透社本周三（26日）援引三名知情人士報道，中國銀保監會要求銀行停止向散戶銷售與大宗商品期貨掛鉤的投資產品，以避免投資者因商品價格波動而遭遇投資損失。

據報銀行被要求悉數清退其現有出售給散戶的相關投資產品賬目，知情人士稱該指令今年已經下達至銀行業。

當中一位知情人士指，普通投資者無法辨別與承擔銀行大宗商品掛鉤產品的投資風險，銀行亦不具備足夠的專業能力來恰當地運營這些產品。

隨著全球經濟復甦帶來的需求增加，大宗商品價格不斷走高，市場炒風炙熱，引起當局對於投資性風險的擔憂。早前內地政府已經採取多項措施，以控制大宗商品價格。

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编辑：李勝男

 

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