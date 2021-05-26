【職場熱話】放假唔覆上司電郵　翌日上班被拍枱大罵　事主怒斥「垃圾上司」

科技進步，令僱主更容易更聯繫員工，不少員工都會在假日收到上司的電郵或信息，近日，就有網民在討論區發帖，投訴上司罵他昨天放假沒有回覆他電郵，事主今日才回覆令他要趕工，事主聽後十分不滿，「真係咁急就唔會係放假先嚟搞啦下話？」，又大罵他是個「垃圾上司」，細數他的不是。

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事主經歷：

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帖文一出，引起網民熱論，不少網民都為事主抱不平，「說實話有這樣的上司真是不會有運行（升遷），真是早走早著比較好」、「 放假都還要回應佢他，那放假來幹甚麼？」、「急的話不是用電郵，應該是打電話」、「假期要覆 email，即是假期要開工，應要補 OT」、「所以說科技越進步，老闆就越刻薄，有即時傳訊軟件之類，那些麻煩老闆就要你放假的時間都給他」、「你跟他說我放假關了電話甚麼都不知。」

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責任編輯：黃苑筠