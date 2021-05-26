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【拼多多PDD】拼多多首季經調整虧損19億勝預期 年度買家逾8億、高開後倒跌逾5%

新經濟追蹤 22:29 2021/05/26

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拼多多首季度營收、盈利均勝市場預期。

內地社交電商平台拼多多（美：PDD）公佈，首季度收入達到221.67億元（人民幣，下同），按年升239%。Non-GAAP（非公認會計準則）經調整淨虧損為18.9億元，較上年同期的31.7億元收窄。拼多多首季營收、盈利表現均勝市場預期，惟高開4.8%後急跌，最新倒跌逾5%。

截至3月底，拼多多年度活躍買家達到8.238億，按年增加31%，而去年底為7.884億，意味單季淨增3540萬。首季度平均月活躍用戶為7.246億，較去年同期增加49%。

拼多多「百億補貼」傳3月開始抽佣  目標今年GMV翻倍【下一頁】

拼多多新任董事長、首席執行官陳磊稱，拼多多不單是協助商品和服務交易的平台，亦將引導將日常的想法轉化為實際解決方案。集團規模的增長給予更大的能力和責任踐行自己的使命。

收入方面，拼多多首季線上營銷服務及其他收入錄得141億元，按年增長157%；交易服務收入為29.3億元，按年升1.8倍；商品銷售收入為51億元，去年同期並沒有此收入。

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編輯：陳健婷

美股 業績公布 拼多多（美：PDD）

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