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【英國王室】哈里指從未與查理斯踩單車 外媒舊照打臉（多圖）

環球社會熱點 08:05 2021/05/27

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哈里與梅根雖然淡出英國王室，但二人舉動仍受傳媒關注。哈里早前接受美國名嘴奧花雲費訪問時，透露父親查理斯從來沒有與自己一同騎單車，因此十分珍惜和兒子阿奇騎單車的時光。但有外國傳媒其後找出眾多舊照片，駁斥哈里說法。

哈里暗指唔識教仔 傷透英女王心 【下一頁】

哈里（Prince Harry）早前接受奧花雲費（Oprah Winfrey）訪問時透露，淡出英國王室移居美國後，其中一件要做的事，就是與兒子阿奇（Archie）騎單車，讓阿奇坐在單車後座，伸出手臂向他愉快高呼，享受騎單車相處時光。

哈里表示，小時候從沒有機會、甚至不容許與父親查理斯（Prince Charles）騎單車，希望可以彌補兒時遺憾。

但有外媒翻找舊時王室照片，大力駁斥哈里說法。多張照片顯示，查理斯曾多次攜同哈里與威廉騎單車。

其中在1990年的一張照片中，年輕的哈里坐在查理斯後座，哥哥威廉亦在旁邊。另一張攝於1988年的黑白照片亦顯示，查理斯在蘇格蘭騎著單車，一路拉著坐在後方小車卡的哈里行走。

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哈里稱長期被忽視 無人同佢傾喪母之痛 【下一頁】

哈里在訪問中更指出，當他移居美國後，父親已不再接聽自己電話，反映二人關係變差。

哈里與美國奧花雲費合作的新紀錄片「你看不見的我」（The Me You Can't See） 中，亦透露父親查理斯按英女王夫婦的方式與他相處，使他的童年不快樂。

責任編輯：郭麗明

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