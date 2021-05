【英國王室】哈里指從未與查理斯踩單車 外媒舊照打臉（多圖）

哈里與梅根雖然淡出英國王室,但二人舉動仍受傳媒關注。哈里早前接受美國名嘴奧花雲費訪問時,透露父親查理斯從來沒有與自己一同騎單車,因此十分珍惜和兒子阿奇騎單車的時光。但有外國傳媒其後找出眾多舊照片,駁斥哈里說法。

哈里(Prince Harry)早前接受奧花雲費(Oprah Winfrey)訪問時透露,淡出英國王室移居美國後,其中一件要做的事,就是與兒子阿奇(Archie)騎單車,讓阿奇坐在單車後座,伸出手臂向他愉快高呼,享受騎單車相處時光。

哈里表示,小時候從沒有機會、甚至不容許與父親查理斯(Prince Charles)騎單車,希望可以彌補兒時遺憾。

但有外媒翻找舊時王室照片,大力駁斥哈里說法。多張照片顯示,查理斯曾多次攜同哈里與威廉騎單車。

其中在1990年的一張照片中,年輕的哈里坐在查理斯後座,哥哥威廉亦在旁邊。另一張攝於1988年的黑白照片亦顯示,查理斯在蘇格蘭騎著單車,一路拉著坐在後方小車卡的哈里行走。

哈里在訪問中更指出,當他移居美國後,父親已不再接聽自己電話,反映二人關係變差。

哈里與美國奧花雲費合作的新紀錄片「你看不見的我」(The Me You Can't See) 中,亦透露父親查理斯按英女王夫婦的方式與他相處,使他的童年不快樂。

責任編輯:郭麗明