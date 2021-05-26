【新股IPO】京東物流2618傳一手中籤率8%

京東物流（新上市編號：02618）將於星期五(28日)掛牌，消息指一手中籤率僅8%，認購300手始能穩獲一手。此前有指京東物流認購反應熱烈，公開發售部份錄得約137.3萬份認購申請，凍結資金5,731億元，相當於超額認購約715倍。

京東物流2618超額認購逾700倍 凍資逾5500億元，見【下一頁】

另一方面，市傳有機構投資者在今日進行京東物流場外暗盤交易，且錄得2宗成交，分別為15萬股及10萬股，作價介乎42元至44.4元，較招股價40.36元高4.1%至10%。按場外暗盤價最高44.4元計，一手100股，估計每手帳賺404元。

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記者：張以正