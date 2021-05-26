【小米1810】小米首季多賺1.6倍 全球手機出貨量增7成

小米（01810）收市後公布截至3月31日為止首季業績，期內經調整淨利潤約60.7億元人民幣，按年增163.8%；收入達768.8億元，按年增54.7%，表現勝市場預期，同時創下歷史新高。小米全日升1.4%，收報28.15元，成交45.1億元。

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首季內，小米的手機業務收入按年增7成至515億元人民幣，毛利率增4.8個百分點至12.9%。小米手機的全球出貨量按年增7成至4940萬部。據Canalys統計，首季內小米的智能手機出貨量為全球第排名第3，市佔率達14.1%。

另外，IoT與生活消費產品業務表現強勁，貢獻182億元收入，按年增40.5%。當中，智能電視的全球出貨量達260萬部。互聯網業務方面，收入達66億元，按年增11.4%，毛利率達72.4%。

小米的境外業務持續擴張，首季內境外市場收入達374億元，按年增逾5成。

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