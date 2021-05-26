【港鐵董事】港鐵委任政府前高官許少偉及以立投資營運總監黃冠文為獨立非執董

▲ 許少偉曾於2018年至2020年期間，獲政府委任為沙中線項目專家顧問團成員。

港鐵 （00066） 公布，委任前屋宇署署長、沙中綫項目專家顧問團成員許少偉，及以立投資管理執行董事兼營運總監黃冠文出任獨立非執行董事。

許少偉於1978年加入政府任職見習屋宇測量師，其後於前建築物條例執行處、前建築拓展署、前屋宇地政署及屋宇署擔任多個不同職位，2001年借調到保安局，出任首席助理秘書長（特別職務），主責監管航空保安事宜。許少偉退休前為屋宇署署長（2014年至2017年期間）。

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許少偉曾於2018年至2020年期間，獲政府委任為沙中線項目專家顧問團成員。許少偉的服務合約為三年，每年酬金為45萬元。

合約同為三年、每年酬金為45萬元的黃冠文，是機場管理局及機場保安有限公司董事局成員、廉政公署防止貪污諮詢委員會主席和貪污問題諮詢委員會委員，以及旅遊業監管局成員。他曾出任聯交所上市委員會成員、通訊事務管理局成員、空運牌照局成員以及市區更新基金董事。

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編輯：陳韻妍