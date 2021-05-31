【一時佳話@iM網欄】想不到全世界最Top的Sales竟是他

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在開始第一篇文章前，先問大家一個問題：「全世界哪一家公司最懂得做Marketing？」

相信很多人心目中的答案都是蘋果公司。不過，在已故「蘋果教主」喬布斯的眼裡，哪一個品牌的Marketing才是做得最好呢？

答案是大藝術家畢卡索。這個名字大家並不會覺得陌生，原來畢卡索除了藝術天賦極高外，同時也是一位Sales & Marketing的高手，所以才能夠成為少數在世時便名利雙收的畫家之一。

年青的時候，畢卡索離開故鄉西班牙，到歐洲藝術首府法國巴黎定居。俗語說：「人離鄉賤，貨離鄉貴」，畢卡索既沒有人脈，又沒有資源，要在當地發跡很不容易。於是他略施妙計，憑著五大招數，從寂寂無名的小夥子，躍升成為首屈一指的名家。今期先跟大家分享首二招。

第一招: 自我宣傳

在正式推出畫作前，畢卡索聘請多位大學生，讓他們每天到當地各大畫廊Window Shopping，進去的時候四周張望，離開的時候再問老闆，有沒有畢卡索的作品？

原先大家都未必聽說過畢卡索，但這樣來來回回，很快就引起圈內人討論，大家都很期待看到他的作品。於是，當畢卡索真的發佈畫作的時候，便得償所願，立刻大賣。

第二招: 專業社交

眾所周知，很多藝術家的性格都比較內向，情緒化、孤芳自賞、「獨家村」等等的形容詞層出不窮，而畢卡索也不例外，他的朋友並不算多，當他離鄉背井到巴黎的時候，人脈便更加薄弱。

當時的畫家想要出道賣畫，都需要透過畫廊舉辦畫展，希望吸引更多支持者。不過畢卡索深知自己社交能力稍遜，便想要另闢蹊徑，直接跟畫商對接，這樣要打交道的人便會少很多了。

那麼你猜畢卡索用甚麼方法社交呢？

原來他社交並不是以聊天為主，而是利用自己的長處畫畫取勝。他主動請纓為畫商們畫人像畫。畫畫所需的時間不短，估計起碼也會超過一個小時，過程中四目交投，你看我、我看你、你看我、我看你……就算是完全不相識的人，一來二去也會產生感情，誇張點說，就算是同性也可能擦出火花了。

此外，雖然畫商每天接觸的畫作不少，但有多少幅畫會是自己的畫像呢？有人為自己作畫，機會難得，畫商不但不會賣走畫作，更會好好收藏，希望畫這幅畫的畢卡索，事業能夠如日中天，那麼自己的畫也能夠水漲船高，升價百倍。根據人性心理，這些畫商只會不約而同地，更加費盡心思去賣畢卡索的作品！

下集待續。

作者＿周榮佳 作者簡介：從事保險業廿多年，擁有15個專業資格的暢銷書作家。2020年更獲HKFI選為年度傑出保險代理，在業界享負盛名。

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