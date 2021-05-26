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【樓市故事】見荃灣站上蓋樓價平過元朗　準新婚客漏夜落訂　765萬購綠楊新邨

股樓投資 18:47 2021/05/26

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樓市旺，上車客加快入市，只要見到合儀單位，也即落訂認購，以防單位被搶。美聯物業柯志東說，荃灣綠楊新邨S座高層5室，實用面積475平方呎，早前以765萬元易手，實用呎價16,105元，屬市價成交。他續說，買家為準新婚客，睇樓兩星期，現居元朗，最近見荃灣站上蓋樓價平過元朗，擔心單位會被人搶去，故睇樓後第二日，即於下班後，漏夜前往選購。 

綠楊新邨是荃灣區老牌屋苑，於1983年開始入伙，提供4,056伙，實用面積約445至582平方呎。屋苑最大賣點是位於荃灣站上蓋，交通方便，而且商場林立，衣食住行不假外求，故向來受用家歡迎。

【多圖】柏傲莊III示範單位直擊　木系文藝風設計【下一頁 

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資料顯示，原業主於2015年以530萬元買入單位，持貨至今6年，現帳面賺235萬元離場，物業期內升值44%。 

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 樓價 綠楊新邨 荃灣 元朗 美聯物業

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