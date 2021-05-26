【樓市故事】見荃灣站上蓋樓價平過元朗　準新婚客漏夜落訂　765萬購綠楊新邨

樓市旺，上車客加快入市，只要見到合儀單位，也即落訂認購，以防單位被搶。美聯物業柯志東說，荃灣綠楊新邨S座高層5室，實用面積475平方呎，早前以765萬元易手，實用呎價16,105元，屬市價成交。他續說，買家為準新婚客，睇樓兩星期，現居元朗，最近見荃灣站上蓋樓價平過元朗，擔心單位會被人搶去，故睇樓後第二日，即於下班後，漏夜前往選購。

綠楊新邨是荃灣區老牌屋苑，於1983年開始入伙，提供4,056伙，實用面積約445至582平方呎。屋苑最大賣點是位於荃灣站上蓋，交通方便，而且商場林立，衣食住行不假外求，故向來受用家歡迎。

【多圖】柏傲莊III示範單位直擊 木系文藝風設計【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

資料顯示，原業主於2015年以530萬元買入單位，持貨至今6年，現帳面賺235萬元離場，物業期內升值44%。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機