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【職場熱話】失業一年　面試10次終獲取錄　網民分享5大注意事項 隨身要帶備這個物品

理財智慧 19:29 2021/05/26

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經濟環境不好，不少人找工作都很難，近日有網民在討論區分享，稱他失業1年終於獲取錄，所以上來發帖打算用個人經驗總結五個面試要注意的事項。事主指自己當初寄了100封申請，才得到10個面試的機會，最後只有一間公司取錄，雖人工比以前少了三成，但因為機會太難得，會珍惜這個1％的機會。 

【轉工抉擇】家住大西北 新工地點由尖沙咀變觀塘 人工多5000元點揀？ 網民：望下個戶口就決定到 【下一頁

五個面試要注意的事項：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【職場熱話】介紹死黨入公司 恐變夾心人？ 網民：預咗有拗撬反面 【下一頁

帖文一出，不少網民都留言恭喜事主，「珍惜工作，加油」、「加油！共勉」、「恭喜！好多人依然找不到工作，尤其做貿易採購，部分人已經轉行做保安。努力啊，最重要挨過這關有工作先！」

但亦有部分網民質疑事主教導如何面試的資格，「10次interview得1個offer的人去教人如何interview？」、「還要send了100封， 找工作找了一年才有1個offer，本來我見樓主這麼慘失業一年終於有offer，打算進來恭喜他，去到最尾竟然教人interview」、「等了一年才得一個減薪30%的offer，還敢教人找工作？」

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

香港 採購 經濟 失業

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