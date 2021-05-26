【職場熱話】失業一年　面試10次終獲取錄　網民分享5大注意事項 隨身要帶備這個物品

經濟環境不好，不少人找工作都很難，近日有網民在討論區分享，稱他失業1年終於獲取錄，所以上來發帖打算用個人經驗總結五個面試要注意的事項。事主指自己當初寄了100封申請，才得到10個面試的機會，最後只有一間公司取錄，雖人工比以前少了三成，但因為機會太難得，會珍惜這個1％的機會。

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五個面試要注意的事項：

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帖文一出，不少網民都留言恭喜事主，「珍惜工作，加油」、「加油！共勉」、「恭喜！好多人依然找不到工作，尤其做貿易採購，部分人已經轉行做保安。努力啊，最重要挨過這關有工作先！」

但亦有部分網民質疑事主教導如何面試的資格，「10次interview得1個offer的人去教人如何interview？」、「還要send了100封， 找工作找了一年才有1個offer，本來我見樓主這麼慘失業一年終於有offer，打算進來恭喜他，去到最尾竟然教人interview」、「等了一年才得一個減薪30%的offer，還敢教人找工作？」

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責任編輯：黃苑筠