  • 30°C
香港時間 : 2021526日 (三) 20:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【每日焦點】微軟開發者大會Build 2021開鑼　多項新功能登場

科技 20:00 2021/05/26

分享：

微軟（Microsoft）年度開發者大會Build 2021在香港時間今（26）日凌晨於線上正式舉行，會上發布了多項新開發者工具及更新。

微軟（Microsoft）年度開發者大會Build 2021在香港時間今（26）日凌晨於線上正式舉行，會上發布了多項新開發者工具及更新，包括：Visual Studio、GitHub，以及 Microsoft 雲端產品包括 Microsoft Azure、Microsoft 365、Dynamics 365 和 Power Platform等。

而最受外界關注的，莫過於微軟行政總裁Satya Nadella的開場演講。他預告微軟的Windows作業系統，即將推出10年來最重要的更新。他也稱自己已試用多個月，對新版Windows充滿信心。

【微軟Build2021】10年最大更新　微軟CEO搶先預告新一代Windows

另外，鑑於雲端需求持續上升，微軟在是次的Build 2021上，也將大部分重心聚焦在Azure雲端服務。Satya Nadella也強調，將盡力以AI等技術簡化開發者的開發流程，共同壯大微軟生態系統。

【微軟Build2021】微軟Azure雲端服務升級　壯大生態系統

而在疫情期間，視像會議平台需求大增。其中微軟（Microsoft）近日在開發者大會Build 2021上透露，其視像平台Teams現時每天有超過1億4500萬名活躍用戶。有見及此，微軟宣布將會為開發者帶來更多商機，開放更多客製化場景應用功能，讓開發者可更易推出Teams應用。

【微軟Build2021】微軟視像平台Teams開放更多功能　開發者可自行客製化場景應用

【其他科技新聞】

【iOS14.6】蘋果推iOS 14.6更新　外媒實測7款iPhone續航力

【華為新品】華為智能手環Band 6攻港　售369港元

責任編輯：曾曉汶

相關文章

【芯片荒】傳台積電夥Sony建廠　投資額逾1萬億日圓
今日
【芯片荒】傳台積電夥Sony建廠　投資額逾1萬億日圓
【iOS 15】傳Apple再強化健康領域　iOS 15或加入飲食追蹤功能
今日
【iOS 15】傳Apple再強化健康領域　iOS 15或加入飲食追蹤功能
【機迷熱話】Switch手掣變身「防盜警報器」　現已於任天堂官網上架
今日
【機迷熱話】Switch手掣變身「防盜警報器」　現已於任天堂官網上架
【封殺特朗普】佛羅里達州州長簽署新法令　禁止社交平台封殺政治候選人
今日
【封殺特朗普】佛羅里達州州長簽署新法令　禁止社交平台封殺政治候選人

你可能感興趣

【芯片荒】傳台積電夥Sony建廠　投資額逾1萬億日圓
今日 17:56
【芯片荒】傳台積電夥Sony建廠　投資額逾1萬億日圓
【iOS 15】傳Apple再強化健康領域　iOS 15或加入飲食追蹤功能
今日 16:31
【iOS 15】傳Apple再強化健康領域　iOS 15或加入飲食追蹤功能
【機迷熱話】Switch手掣變身「防盜警報器」　現已於任天堂官網上架
今日 15:11
【機迷熱話】Switch手掣變身「防盜警報器」　現已於任天堂官網上架
香港 疫情 雲端 Microsoft 雲端 作業系統

下一篇文章

【微軟Build2021】微軟視像平台Teams開放更多功能　開發者可自行客製化場景應用
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【WhatsApp】WhatsApp帳戶被盜　用戶應如何自救？
【WhatsApp】WhatsApp帳戶被盜　用戶應如何自救？
【機迷熱話】用戶投訴Switch無法開機　任天堂官方分享解決小技巧
【機迷熱話】用戶投訴Switch無法開機　任天堂官方分享解決小技巧
【WhatsApp新條款】WhatsApp新私隱條款今生效　一文看清有哪些限制
【WhatsApp新條款】WhatsApp新私隱條款今生效　一文看清有哪些限制
Google Meet 付費版已免費開放！同時整合至Gmail介面
Google Meet 付費版已免費開放！同時整合至Gmail介面
【附教學】Zoom虛擬背景大熱　Pixar也推免費創意背景圖
【附教學】Zoom虛擬背景大熱　Pixar也推免費創意背景圖
【科技抗疫】生產力局自研「kNOw Touch無觸按鈕」方案　推廣至內地及東南亞地區使用
【科技抗疫】生產力局自研「kNOw Touch無觸按鈕」方案　推廣至內地及東南亞地區使用