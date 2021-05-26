【每日焦點】微軟開發者大會Build 2021開鑼　多項新功能登場

▲ 微軟（Microsoft）年度開發者大會Build 2021在香港時間今（26）日凌晨於線上正式舉行，會上發布了多項新開發者工具及更新。

微軟（Microsoft）年度開發者大會Build 2021在香港時間今（26）日凌晨於線上正式舉行，會上發布了多項新開發者工具及更新，包括：Visual Studio、GitHub，以及 Microsoft 雲端產品包括 Microsoft Azure、Microsoft 365、Dynamics 365 和 Power Platform等。

而最受外界關注的，莫過於微軟行政總裁Satya Nadella的開場演講。他預告微軟的Windows作業系統，即將推出10年來最重要的更新。他也稱自己已試用多個月，對新版Windows充滿信心。

【微軟Build2021】10年最大更新 微軟CEO搶先預告新一代Windows

另外，鑑於雲端需求持續上升，微軟在是次的Build 2021上，也將大部分重心聚焦在Azure雲端服務。Satya Nadella也強調，將盡力以AI等技術簡化開發者的開發流程，共同壯大微軟生態系統。

【微軟Build2021】微軟Azure雲端服務升級 壯大生態系統

而在疫情期間，視像會議平台需求大增。其中微軟（Microsoft）近日在開發者大會Build 2021上透露，其視像平台Teams現時每天有超過1億4500萬名活躍用戶。有見及此，微軟宣布將會為開發者帶來更多商機，開放更多客製化場景應用功能，讓開發者可更易推出Teams應用。

【微軟Build2021】微軟視像平台Teams開放更多功能 開發者可自行客製化場景應用

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責任編輯：曾曉汶