【微軟Build2021】微軟視像平台Teams開放更多功能　開發者可自行客製化場景應用

▲ 微軟（Microsoft）近日在開發者大會Build 2021上透露，其視像平台Teams現時每天有超過1億4500萬名活躍用戶。

新冠肺炎疫情爆發後，視像會議平台需求大增。其中微軟（Microsoft）近日在開發者大會Build 2021上透露，其視像平台Teams現時每天有超過1億4500萬名活躍用戶。有見及此，微軟宣布將會為開發者帶來更多商機，開放更多客製化場景應用功能，讓開發者可更易推出Teams應用。

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微軟去年就已經開放開發者可以在Teams上開發第三方應用程式。今年就開放了更多功能，當中包括：與會議流程自動化API並把Teams 會議的開發權限下調；協助開發者建立創新的場景，並延伸Teams會議規模，例如共享平台及Together模式等。

其中Together模式是讓參與視像會議的參加者可以共享同一個場景，並且彼此交流互動，例如教室、會議室、球場等場景。而從今年夏天起，微軟講允許開發者可以自行客製化Together場景應用，根據場景需求加入翻譯、筆記等工具。

除此之外，微軟將會推出第三方應用商店，讓開發者也可以透過在Teams上架第三方應用程式，從中獲利。

責任編輯：曾曉汶