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【航空復蘇】疫情後航空業難復當年勇　發展態度趨審慎

商業 19:33 2021/05/26

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國際航空運輸協會（IATA）理事長Willie Walsh預計航空業難敵疫情打擊，規模將變得更小，發展亦更謹慎。

疫情肆虐，世界各地的飛機載客量急跌，甚至相繼停飛， 航空業幾乎陷入癱瘓。據外媒報導，國際航空運輸協會（IATA）理事長Willie Walsh預計航空業難敵疫情打擊，生存空間被剝削，規模將變得更小，發展亦更謹慎。

據路透社報道，他在出席一個業界研討會時指出，航空業規模將會縮小，業界無法恢復所有運力，而業界已有大規模裁員。他認為，業界會更傾向保留手上現金，「使用現金的風險實在太高」，故他預料業界不會在短期內出現併購活動。但因部分航企仍會縮減營運規模甚至倒閉，業界仍會有整合情況出現。他呼籲，成功存活的航企，對重建業務的態度亦將要更小心。

IATA早前預計，要至2024年，全球旅遊需求才會回復至2019年的水平。但Walsh亦強調，疫情不會從根本上改變航空業的營運與競爭模式。

IATA早前亦建議，各國向接種疫苗的旅客開放邊境，使航空業得以逐步復蘇。該協會進行的調查反映，有81％的國際旅行者願意為旅行而接種疫苗。目前有20多個國家已完全或部分取消了對已接種疫苗旅客的入境限制。該機構指出，多個醫學與科研機構研究表明，接種疫苗可將病毒傳播的風險顯著降低，相信疫苗與檢測足夠可讓人們自由旅行而不必隔離。

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責任編輯：陳泳如

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