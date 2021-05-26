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【新盤撻訂】黃竹坑站晉環再錄兩連撻　買家均蝕逾百萬訂金

股樓投資 18:18 2021/05/26

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路勁（01098）夥平保（02318）及港鐵（00066）發展的黃竹坑站港島南岸第一期晉環，甫登場即引起市場熱烈追捧，銷情極為可觀，至今累售超過555伙，佔可售單位總數逾九成。不過，項目早於上周錄得撻訂個案，新近再錄兩宗撻訂，料買家均蝕逾百萬元訂金。

遭撻訂的單位，分別為晉環第1A座5樓C室，以及2B座10樓C室。前者實用面積612平方呎，外連23平方呎露台，屬兩房間隔。買家於5月15日簽訂臨時買賣合約，單位以2,020.7萬元成交，實用呎價約33,018元。惟成交紀錄冊顯示交易在此後再未有進展，料買家已撻訂離場，遭發展商沒收樓價5%之訂金，涉逾101萬元。

延伸閱讀︰

【父幹買樓】好爸媽708萬幫仔女上車　唔睇樓駕輕就熟買同屋苑單位　低市價逾20萬元成交【下一頁

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至於第2B座10樓C室，實用面積639平方呎，外連23平方呎露台及16平方呎平台，屬標準三房戶。單位同樣於5月15日成交，樓價2,166.4萬元，實用呎價約33,903元。據成交紀錄冊顯示，交易再未有進展，料買家損失之訂金達108.32萬元，兩宗撻訂個案合共逾209萬元。

事實上，市場上有不少撻訂個案的成因，皆由於買家在簽訂臨時買賣合約後才發現銀行未能批出所需按揭，而買家本身又沒有足夠資金完成交易，最終只好撻訂離場。現時市況熾熱，入市氣氛濃厚，若想趁機入市置業，最好先向銀行查詢按揭細節，以免蒙受損失。

延伸閱讀︰【樓市現象】康怡花園三房戶低市價8%成交　一個原因令業主平價割愛【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

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