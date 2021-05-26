【投資騙局】保安局：今年首季投資騙局損失金額19.5億超過去5年　虛擬貨幣佔逾半宗數

▲ 保安局指去年至今投資騙案宗數和涉及損失金額大增。

保安局向立法會保安事務委員會提交文件交代近期詐騙案情況，當中今年首季投資騙案宗數達297宗，超出去年同類騙案宗數一半，投資騙案所涉金額更達19.35億元，超出過去5年每一年的全年金額。保安局指出，2020年和今年首季牽涉虛 擬貨幣的投資騙案分別佔所有投資騙案宗數約45%及55%。

保安局指出，近年騙徒多利用社交媒體平台接觸受害人，甚至會以「俊男美女」的形象向受害人「噓寒問暖」博取信任。騙徒及後會誘騙受害人作出各類訛稱為高回報、低風險，甚至是保本的投資， 但最後受害人往往得不到任何投資回報，並會在短時間內損失所有本金；亦有騙徒會在初期給予受害人少量金額訛稱為「回報」，引誘受害人加大投資額，最終騙去所有本金及回報 。

警務處表示，致力打擊投資騙案，於2020年至今年3月期間，偵破58宗投資騙案，拘捕181人，涉及損失金額合共超過23.3億元。

整體騙案數字方面，保安局指，近5年詐騙案數字呈上升趨勢，去年更大增近9成至15,553宗，佔整體罪案數字的四分一，損失金額逾35億元。當局指出，市民疫情下留在家中使用互聯網及社交媒體購物及交友，增加墮入各類型騙案機會，而且騙案往往涉及跨境跨國元素。

證監會「假騙局」提醒留意「真騙局」 2.4萬人中計？可見【下一頁】

網上購物騙案去年全年增加兩倍至6678宗，損失金額增3.5倍至1.2億元，當中4成個案涉及網上購買口罩的騙案，今年首季也有1461宗網上購物騙案。

電話騙案去年回升84%至1193宗，創5年高，涉資也按年增2.8倍至5.74億元。今年首季也有200宗電話騙案，損失金額達3.5億元。電話騙案的犯案手法以「假冒官員」及「猜猜我是誰」為主。 「假冒官員」的騙徒一般會冒充政府、物流公司或其他公私營機構職員 ， 聲稱受害人牽涉內地的刑事案件，繼而騙財。

電郵騙案去年全年宗數少6%至767宗，涉及損失少11%至22.47億元。今年首季就有145宗電郵騙案。

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記者：麥德銘