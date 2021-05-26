  • 31°C
香港時間 : 2021526日 (三) 18:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【投資騙局】保安局：今年首季投資騙局損失金額19.5億超過去5年　虛擬貨幣佔逾半宗數

Hot Talk 18:13 2021/05/26

分享：

保安局指去年至今投資騙案宗數和涉及損失金額大增。

保安局向立法會保安事務委員會提交文件交代近期詐騙案情況，當中今年首季投資騙案宗數達297宗，超出去年同類騙案宗數一半，投資騙案所涉金額更達19.35億元，超出過去5年每一年的全年金額。保安局指出，2020年和今年首季牽涉虛 擬貨幣的投資騙案分別佔所有投資騙案宗數約45%及55%。

保安局指出，近年騙徒多利用社交媒體平台接觸受害人，甚至會以「俊男美女」的形象向受害人「噓寒問暖」博取信任。騙徒及後會誘騙受害人作出各類訛稱為高回報、低風險，甚至是保本的投資， 但最後受害人往往得不到任何投資回報，並會在短時間內損失所有本金；亦有騙徒會在初期給予受害人少量金額訛稱為「回報」，引誘受害人加大投資額，最終騙去所有本金及回報 。

警務處表示，致力打擊投資騙案，於2020年至今年3月期間，偵破58宗投資騙案，拘捕181人，涉及損失金額合共超過23.3億元。

整體騙案數字方面，保安局指，近5年詐騙案數字呈上升趨勢，去年更大增近9成至15,553宗，佔整體罪案數字的四分一，損失金額逾35億元。當局指出，市民疫情下留在家中使用互聯網及社交媒體購物及交友，增加墮入各類型騙案機會，而且騙案往往涉及跨境跨國元素。

證監會「假騙局」提醒留意「真騙局」 2.4萬人中計？可見【下一頁】

網上購物騙案去年全年增加兩倍至6678宗，損失金額增3.5倍至1.2億元，當中4成個案涉及網上購買口罩的騙案，今年首季也有1461宗網上購物騙案。

電話騙案去年回升84%至1193宗，創5年高，涉資也按年增2.8倍至5.74億元。今年首季也有200宗電話騙案，損失金額達3.5億元。電話騙案的犯案手法以「假冒官員」及「猜猜我是誰」為主。 「假冒官員」的騙徒一般會冒充政府、物流公司或其他公私營機構職員 ， 聲稱受害人牽涉內地的刑事案件，繼而騙財。

電郵騙案去年全年宗數少6%至767宗，涉及損失少11%至22.47億元。今年首季就有145宗電郵騙案。

相關文章：

【微信女】唱高散貨集團罕涉上市公司高層　恒益控股究竟是甚麼公司？

【微信女】證監會警方聯合打擊「唱高散貨」　12人被捕涉款逾9億元、證監會拆解騙徒手法

【微信女】證監會警方「合璧行動」涉搜查山頂灣仔豪宅　疑犯過「奢華生活」

【微信女】證監會收300宗社交媒體投資騙案投訴　收緊上市門檻具壓抑效果

記者：麥德銘

虛擬貨幣 罪案 口罩 立法會 保安局 警務處

上一篇文章

【紅月亮】今晚現「超級血月」7時9分開始月全食過程　錯過再等12年

下一篇文章

【小米業績】小米首季經調整利潤60.7億人幣、按年增163.8%　勝預期
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　邊間優惠最抵？（不斷更新）
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　邊間優惠最抵？（不斷更新）
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【新股IPO】時代天使科技通過上市聆訊　集資約23億、估值高達450億
【新股IPO】時代天使科技通過上市聆訊　集資約23億、估值高達450億
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）