【BLM】弗洛伊德離世1周年 紐約市長跪足9分29秒悼念（多圖有片）

美國黑人男子弗洛伊德去年遭白人警員紹文跪頸致死，事件其後引發美國全境爆發「黑人性命攸關」（BLM）平權示威活動。周二（25日）適逢弗洛伊德離世1周年，美國多地都有悼念儀式。美國紐約市長白思豪等政界人物，以單膝下跪方式悼念弗洛伊德，並跪足9分29秒。

紐約市長白思豪等領袖下跪悼念場景（由23分45秒開始，33分45秒結束）

美國全國行動網絡周二於曼哈頓北部上城區（Upper Manhattan），舉行弗洛伊德（George Floyd）悼念儀式。包括白思豪（Bill de Blasio）、黑人民權領袖沙普頓（Al Sharpton）等多名政界及社區領袖皆有出席。白思豪致辭時表示，民眾在事件中見證了一個應作為守法典範的人物，眾目睽睽下犯下謀殺案，所以理解為何有人對事件感到被背叛。

警跪殺弗洛伊德案或生變 陪審員去過BLM示威 【下一頁】

白思豪、沙普頓等一眾領袖其後單膝下跪足9分29秒，悼念弗洛伊德，弗洛伊德去年正是被前警察紹文（Derek Chauvin）跪頸9分29秒致死。下跪期間有一名女性官員不適，改以站立低頭方式悼念。

美國各地悼念情況

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紹文在4月被裁定二級謀殺、三級謀殺以及過失殺人罪名成立，料下月判刑。

責任編輯：李俊儀