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虛擬幣和商品板塊的下跌  可能令資金重回新經濟股

股市 09:00 2021/05/28

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中國政府近期出臺政策打擊虛擬幣和大宗商品價格急漲，並減少部分鋼鐵產品出口退稅，美國通脹上升壓力較大，有利於上游大宗商品炒作的市場氛圍開始有變化，中國的政策變化和美國對待大宗商品漲價的立場可能都對大宗商品炒作不利，資金流向舊經濟板塊的勢頭可能難以繼續。

目前大的形勢方面，由於美國經濟復蘇進度較理想仍有落差，以恢復充分就業為首要目標的美聯儲自然希望繼續維持寬鬆貨幣政策一段較長時間以支援經濟，但通貨膨脹資料越來越高又令美聯儲無法完全無視通脹威脅，在這種兩難境地裡，估計美聯儲的最佳政策選擇只能是，一面實際維持寬鬆政策，一面時不時向市場喊話表示考慮收緊貨幣政策以壓抑通脹。

中國方面雖然經濟恢復不錯，但消費尚未完全恢復，貨幣政策也需要繼續支援經濟。另一方面，房住不炒，PTOP投資受限制，虛擬貨幣禁止投資，這些過去分流資金的管道不同程度受到限制後，剩下的主流投資管道就是股市，因此，資金繼續流向股市的大勢大概率仍將持續。

2月下旬以來，在美國十年期國債息率急漲，市場擔憂通脹加劇導致美聯儲加快收緊貨幣政策的陰影下，股市資金出現大輪轉，大量資金離開新經濟股流入舊經濟板塊，大宗商品就是最受益的板塊之一，現在隨著形勢轉變，美國利息前景大致穩定，大宗商品的炒作環境傾向不利，資金有可能再次輪轉，離開舊經濟流入新經濟部分。

在美國利率難升，通脹明顯上漲的情況下，美國的實質負利率情況可能加劇，雖然大宗商品受政策制約，前景有些不明朗，不過黃金卻可能受益。

撰文 : 楊玉川 華大證券首席宏觀經濟學家 行政總裁

欄名 : 山外看山

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