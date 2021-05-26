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【新冠疫苗】「莎士比亞」接種不足半年病逝 享年81歲

環球社會熱點 18:13 2021/05/26

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英國於去年12月起，率先為高危群體接種新冠疫苗。當地第2名接種新冠疫苗的人士，因與英國著名戲劇家及詩人莎士比亞同名同姓，一度成為網民熱話。外媒報道指，「莎士比亞」於上周因病離世，享年81歲。

「莎士比亞」也接種 為英國第二人 【下一頁】

接種疫苗後相隔不足半年，外媒指莎士比亞於上周四（20日）因病離世，享年81歲。與他認識30年的當地市議員表示，莎士比亞是一位富熱誠的攝影師，熱愛社交活動、大自然及園藝，對他致以由衷敬意。市議員續指，莎士比亞一生熱愛公益，對於能夠成為第2名接種新冠疫苗的人，很高興能藉此鼓勵民眾接種疫苗，讓所有人盡快恢復日常生活。

英國發現三重變種病毒 錄數十宗個案 【下一頁】

來自沃里克郡的伯伯莎士比亞（William Shakespeare），為全球第2名接種新冠疫苗的人士。由於他與大文豪莎翁同名同姓，二人亦甚有淵源，他離莎翁出生地20英里遠的考文垂大學醫院（University Hospital，Coventry） 接種輝瑞疫苗，因此一度引起網民熱話，笑稱正在上演「馴流感記」。莎士比亞與妻子育有兩名兒子，亦是一位祖父。

責任編輯：郭麗明

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