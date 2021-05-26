【麥當勞】McCafé 又有新產品　菠蘿雞肉芝味捲、薄餅5.27起供應

▲ 由5月27日起，McCafé推出全新菠蘿雞肉芝味捲和菠蘿雞肉芝味薄餅。

McCafé又有推出新品，由5月27日起，McCafé推出全新亞洲風味美食─菠蘿雞肉芝味捲和菠蘿雞肉芝味薄餅。

【Starbucks】星巴克推蝶豆花飲品33元起 全新互動網頁送獎賞（多圖）

菠蘿雞肉芝味捲在早上11時前供應，而菠蘿雞肉芝味薄餅則在11時後供應。菠蘿雞肉口味薄餅由熱辣辣的香烤雞腿肉，搭配香甜清新菠蘿，再加上雙倍芝士、微微烘烤的餅皮及酸甜番茄醬。同日起， McCafé所有咖啡亦將會選用3.7牛乳調配，帶來升級咖啡體驗。顧客凡購買指定套餐即可加HK$5轉配McCafé意式鮮奶咖啡或其他選擇。

顧客於每日上午11時前購買早餐Combo，可以35元享受菠蘿雞肉芝味捲和熱意式鮮奶咖啡（細杯）。每日上午11時後，顧客購買午後Combo亦只需38元，便可品味菠蘿雞肉芝味薄餅和熱意式鮮奶咖啡（中杯）。

除此之外，麥當勞App用戶更可於5月27至30日於App上點選電子優惠券，早餐時段可享「$30歎指定細杯裝熱咖啡配菠蘿雞肉芝味捲」和早上11時後可使用「$33歎指定中杯裝熱或凍咖啡配菠蘿雞肉芝味薄餅」優惠。

【汽車減產】半導體短缺 車廠變陣增庫存、延長採購合約期

【疫市開幕】仲夏玩樂去邊好？ The Lawn Club開幕設球類活動及比賽直播

責任編輯：葉泳珊