【職場熱話】近排多咗人係圖書館、快餐店逗留　疑似「扮返工」　網民紛紛分享「扮返工」經歷

經濟環境不好，不少公司都決定裁員，近日有網民在討論區指發現最近多了一些三、四十歲的人在圖書館和快餐店逗留，事主認為他們應該是和他一樣，在「扮返工」。帖文一出，引起網民熱議，更有網民分享自身「扮返工」的經歷。

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其他網民「扮返工」的經歷：

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除了以上所說，還有些網民分享「扮返工」的經過，「最窮時我都一樣，全日只吃早餐包和下午茶兩餐，為怕店員認出，天天去不同屋邨快餐店食吃」、「我算幸運，去圖書館扮返工， 扮扮下，就有公司找我做臨時僱員，合約差不多完結，過了新年就找到工作，不是也不知怎麼辦」、「我也試過失業不想讓家人知道，擔心我，然後扮返工，但這些日子實在太累，我扮了幾天就放棄了。」

另外，亦有網民感慨市道不好，失業人員亦隨之增加，「經濟差失業的人都多了好多」、「圖書館我見過一個西裝打呔的人，整天在圖書館睡覺，已經一個星期了！」、「真是好慘」、「是不是好像城城那個『麥路人』？有錢的話就幫忙買個包，你識做人識做。」

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責任編輯：黃苑筠