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【樓價破頂】葵涌夾屋2011年放盤　叫價500萬無人買　現以895萬「破頂價」賣出

股樓投資 17:37 2021/05/26

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樓市續旺，各區屋苑也錄高價成交，而「破頂潮」亦由藍籌屋苑、蔓延至二、三綫屋苑，甚至是資助房屋。中原地產許偉業說，葵涌夾屋芊紅居2座高層F室，實用面積595平方呎，3房套間隔，放盤9年，早前以895萬元易手，創屋苑新高。被問到何解單位能以「破頂價」出售，許偉業坦言：「單位其實無特別賣點，現在樓市是量跌價升，細價樓成交少了，但多了特色戶、連天台單位成交。」 

值得留意的是，上址早於2011年10月放售，當時叫價500萬元，其後斷斷續續開盤封盤。及至去年，原業主調整叫價至1,200萬元，遠高市場水平，其後調低至928萬元，終獲區內家庭客洽購，終以895萬元易手。 

【多圖】柏傲莊III示範單位直擊　木系文藝風設計【下一頁 

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夾屋芊紅居鄰於1997年發售，由兩座物業組成，樓高35層，每層6伙，提供420個單位。屋苑最大賣點是靜中帶旺，鄰近泳池及運動場，附近商場林立，而且近葵芳站，周圍亦有多條巴士綫往返多區，衣食住行不假外求。

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撰文 : 黃卓賢

夾屋 芊紅居 中原地產

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