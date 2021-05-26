【華為新品】華為智能手環Band 6攻港　售369港元

▲ 華為今（26日）宣布，智能健康手環Band 6正式登陸香港，提供偵測血氧及心臟健康功能，即日起發售，售價為369港元。

華為近年一直積極攻打「健康」市場，推出多款健康相關產品。華為今（26日）宣布，智能健康手環Band 6正式登陸香港，提供偵測血氧及心臟健康功能。華為Band 6即日起發售，售價為369港元。

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華為消費者業務大中華區副總裁何鴻略透露，去年華為可穿戴設備的全球市場份額達 17.4%，出貨量同比增長46.6%，全球排名第三。華為未來也將會持續推出更多穿戴設備，打造全場景智能生活體驗。

是次登場的智能手環Band 6，採用呈矩形的1.47吋AMOLED屏幕，解像度達194 x 368，屏佔比則達64%。Band 6提供長達14天續航力，並支援磁吸式快充，充電5分鐘就正常使用2天。

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同時，Band 6提供連續血氧偵測功能，在使用者處於低血氧水平時會自動發出提醒。產品亦可為用戶提供心率、睡眠、壓力和生理週期偵測，當用戶心率過高或過低時，Band 6會及時發出提醒。顏色方面，Band 6共有4色供用戶選擇，當中包括：黑、粉、橙和綠四種配色。其中黑及橙色現已有售，粉和綠色配色則將於六月中上市。

與此同時，華為另一款智能產品華為WATCH FIT今天也推出雅緻款，並首度加入「一踫即傳」功能。用戶只需將設備與華為手機輕碰，即可傳輸相片。用戶可將手機所拍攝的相片，傳送至WATCH FIT雅緻款，自製個人化的錶面。

▲ 華為WATCH FIT今天也推出雅緻款，並首度加入「一踫即傳」功能。（華為資料圖片）

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責任編輯：曾曉汶