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【任天堂】Switch手掣功能百變 今次是家居防盜器

環球政經 19:40 2021/05/26

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任天堂遊戲主機Switch自推出以來深受機迷歡迎，除了打機之外，主機更可以當作健身產品。當然主機本身功能亦不單只有這些功能，其手掣Joy Con的不斷推出新功能，除了可利用Joy Con當作遙控器去控制Android手機拍攝之外，近期就有開發商推出Spy Alarm防盜裝置程式。

整個裝置程式據報會利用Joy Con手掣內置的紅外線鏡頭作警報，假若發現有不法分子闖入機主家中或房間，就會發出警示。Nintendo Life報道解釋，由開發商Sabec推出的「Spy Alarm」應用程式，只要把Joy Con手掣放置在平面上，便可利用手掣內置的紅外線攝影機、LED及感應器，偵測在約1米範圍的警戒線區域內，若偵測異常狀況例如有人闖入時，Joy Con便會被截斷隱形紅外線，應用程式便會發出警報並記錄闖入的日期時間。

不過這個警報只會在Switch上發出聲響，亦不會透過訊息或其他方式通知用戶。有關應用程式據了解目前已在任天堂官網上架，各位有Switch機主有興趣嗎?

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責任編輯 : 陳子謙

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