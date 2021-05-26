【大宗商品】銀保監傳禁止內銀向散戶出售大宗商品產品 每月報告清退進度

▲ 銀保監傳要求銀行停止向散戶出售大宗商品相關投資產品。

外電引述多名消息人士報道，中國銀保監早前向銀行發出指令，要求停止向散戶投資者出售與大宗商品期貨相關的投資產品，遏制大宗商品價格波動造成的投資損失。監管部門同時要求，銀行有序清退其出售給個人投資者的相關投資產品的賬目。

有關指令是銀保監會在今年稍早向銀行業者發出，目前尚未公開。監管部門要求銀行每月報告大宗商品相關投資產品的清退進度，但沒有給出清退期限。

知情人士指，普通投資者難以識別銀行大宗商品相關投資的風險，亦難以承擔，同時銀行未有足夠能力恰當地經營這些產品。

內地五大部門約談銅鋁等大宗商品重點企業【下一頁】

報道指，在岸及離岸大宗商品價格大幅走高，引起監管部門對投機風險的憂慮，促使中國政府近期採取行動抑制大宗商品價格。當局希望阻止去年中行 （03988） 「原油寶」事件重演。

本次受影響產品所涉及的大宗商品包括金、銀、鉑金、鈀金、天然氣、大豆等。有銀行考慮將部分現有的大宗商品投資和客戶轉移至關聯券商，但需取得監管部門同意。

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編輯：陳健婷