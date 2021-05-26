▲ 【業績|彈珠機】DYNAM全年少賺8成、削末期息3分1 本年度營收受日本疫情影響惡化

在日本經營彈珠機場館的DYNAM JAPAN （06889） 公布，至3月底財年全年盈利按年跌81.5%至23.63億日圓（約1.66億港元），擬減末期派息3分之1至每股2日圓，DYNAM全年度派息5日圓，按年少44%。DYNAM表示，日本中央政府今年4月第三次發佈緊急事態宣言，因應日本接種疫苗落後其他國家，今年度營運收益只維持上一財年的70%至80%，但依然預期今年度溢利可改善。

DYNAM表示，每股末期息折合約0.1424港元。DYNAM今日收市報7.02元，以全年派息0.3656港元計，現價周息率5.2厘。

DYNAM 在2021財年中，總投注按年少35%至4752億日圓（約334億港元），總收益按年跌31%至986億日圓（約69.3億港元）。至3月底，DYNAM經營442間遊戲館，較一年前少6間。

DYNAM稱，已採取各類降低成本措施，透過生產力改革及重組降低收支平衡點方面，「我們的商業模式已有所改變」。DYNAM預期，即使經濟環境並無改善且繼續處於不可能實現營運收益增長的局面，也可以獲得穩定收益。

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記者：麥德銘