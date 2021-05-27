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【業績︱彈珠機】DYNAM：專注推低投注額彈珠機　計劃趁疫情收購更多遊戲館

股市 19:24 2021/05/27

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【業績|彈珠機】DYNAM全年少賺8成、削末期息3分1　本年度營收受日本疫情影響惡化

在日本經營彈珠機場館的DYNAM JAPAN （06889） 受疫情影響，去年度盈利大跌逾8成。DYNAM JAPAN管理層表示，日本疫苗接種速速落後於其他國家，但日本政府目標7月底前長者基本完成疫苗接種，料年長玩家將會逐漸回升，也可給予信心市民外出及玩彈珠機，帶動公司收入復甦。公司目標於2022年3月底前恢復至2019年的水平。

DYNAM JAPAN指，雖然日本仍處於緊急狀態，但公司已因應疫情作了不同防禦措施，是次政府並沒有向彈珠機行業實施任何限制或要求停業。行政人員勝田久男提到，以專注低投注額彈珠機為主，皆因收費1日圓的彈珠機毛利率為20%，高於收費4日圓彈珠機18%的毛利率，意味盈利能力反而更高。

勝田久男又指，受疫情打擊，去年有666間遊戲館結業，公司會伺機收購，但暫時未有收購目標。他稱，收購項目會注重有足夠分店、網絡具規模、營運與公司相近，並有足夠現金流的遊戲館。

去年度末期派息削3分之1至每股2日圓

DYNAM JAPAN公布，至3月底財年全年盈利按年跌81.5%至23.63億日圓（約1.66億港元），擬減末期派息3分之1至每股2日圓，DYNAM全年度派息5日圓，按年少44%。DYNAM表示，日本中央政府今年4月第三次發佈緊急事態宣言，因應日本接種疫苗落後其他國家，今年度營運收益只維持上一財年的70%至80%，但依然預期今年度溢利可改善。

DYNAM表示，每股末期息折合約0.1424港元。DYNAM今日收市報7.02元，以全年派息0.3656港元計，現價周息率5.2厘。

DYNAM 在2021財年中，總投注按年少35%至4752億日圓（約334億港元），總收益按年跌31%至986億日圓（約69.3億港元）。至3月底，DYNAM經營442間遊戲館，較一年前少6間。

DYNAM稱，已採取各類降低成本措施，透過生產力改革及重組降低收支平衡點方面，「我們的商業模式已有所改變」。DYNAM預期，即使經濟環境並無改善且繼續處於不可能實現營運收益增長的局面，也可以獲得穩定收益。

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記者：麥德銘

港股 業績公布 DYNAM JAPAN（06889）

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