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【疫後新常態】在家工作不可行？　覓人才先要執行「Hybrid Work」

商業 17:30 2021/05/26

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有企業擔心，不在辦公室工作的員工容易被忽略

經歷新冠肺炎疫情大流行後，不少企業均採用遠程工作模式。雖然辦公室已陸續重開，但工作模式的改變似乎已不再逆轉。企業及員工仍在尋覓更彈性的工作安排，「Hybrid Work」（混合工作模式）有機會成為另一新常態。

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據《華爾街日報》報道， 混合工作模式逐漸成為求職者對工作環境的首要要求。諮詢公司Accenture的研究發現，有83%的受訪者認為混合工作模式是最佳的選擇，反映企業需要快速轉型至新模式。有公司的人力資源負責人甚至透露，有部分公司亦反映找不到願意每周五天到辦公室的人才。美國軟件公司OnSolve LLC今年招聘將約90個新職位，行政總裁Mark Herrington指，雖然渴望辦公室回復正常，但不少應徵者仍然堅持在家工作。他又指，頂尖人才對於沒有混合工作模式的企業不感興趣。

不過，亦有企業認為人們將很快發現混合工作模式難以執行。Greenhouse Software聯合創辨人Jon Stross相信，不在辦公室工作的員工容易被忽略，而留在辦公室的員工反而相對愉快，並可直接面對面解決問題。 

即使企業可以執行混合工作模式，仍需要面對工間不足的問題。有些美國公司正在為工作模式設下規矩，例如員工每周可選擇2日遠程工作，其中1日可以是周一或周五。

以Salesforce為例，辦公室重開後，特別多員工選擇周四在辦公室工作，令當日會議室及工作空間的需求十分大。因此Salesforce正在計畫增設更多協作形式的工作空間。

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責任編輯：葉泳珊

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