  • 31°C
香港時間 : 2021526日 (三) 18:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【iBond 2021】輝立收到約5000名iBond客申請 已預訂逾3億元孖展

Hot Talk 17:00 2021/05/26

分享：

輝立為iBond意向客提早作登記，暫吸引逾5千名客戶預訂約3億元孖展。

iBond開售進入倒數，下周二（6月1日）正式推售，但券商早已搶灘，為意向客提早作登記，至今有報數的兩間經紀行，合共接獲逾3.6億元的孖展及現金預訂登記，涉及超過6100名客戶。輝立證券企業融資經理陳英傑今午（26日）回應本報查詢指，至今約有5000名意向客擬預訂iBond的孖展，涉資逾3億元。而致富證券董事暨證券業務主管郭家安傍晚回應本報查詢指，昨天（25日）是首日接受意向客預訂開戶申請，連續兩天有突破至今約1100名客戶有意抽iBond，共認購約6000萬元，包括現金及孖展落飛。

券商推出最新iBond認購優惠

    點擊圖片放大
    +8
    +7

券商截擊銀行，提早為iBond客作預訂登記，因不少經紀行提供的零息服務，可借百分百孖展是有名額限制，先到先得。散戶想刀仔鋸大樹，以零成本盡借孖展抽官債，所以爭相提早預訂。而至今率先出招的中介商，以上商及大新銀行（02356）的10免為最多，豁免多項申請iBond的費用。券商中，則以耀才證券（01428）的11免，以及盈立證券（uSmart）針對新客的18免最勁，但後者的附帶條件較多，才能盡享着數。

銀行推出最新iBond認購優惠

    點擊圖片放大
    +9
    +8

至於論及零息免按金可100%借孖展，暫以輝立、以及永豐金融旗下永豐證券最多，可抽8手（每手1萬元）為最寬鬆，而一般設限在3至5手。惟耀才及富途等暫未公布申請iBond的具體詳情、如零費用限抽多少等。

追蹤iBond消息，可瀏覽【iBond 2021】

相關文章：【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元

【iBond 2021】上商擬推iBond十免優惠 料債價掛牌首日高見104.5元

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

孖展 iBond 通脹債券 通脹 債券
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　邊間優惠最抵？（不斷更新）
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　邊間優惠最抵？（不斷更新）
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【新股IPO】時代天使科技通過上市聆訊　集資約23億、估值高達450億
【新股IPO】時代天使科技通過上市聆訊　集資約23億、估值高達450億
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）