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【iBond 2021】輝立收到約4000名iBond客申請 已預訂逾3億元孖展

Hot Talk 17:00 2021/05/26

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輝立為iBond意向客提早作登記，暫吸引逾4千名客戶預訂約3億元孖展。

iBond開售進入倒數，下周二（6月1日）正式推售，但券商早已搶灘，為意向客提早作登記，至今有報數的兩間經紀行，合共接獲逾3億2千萬元的孖展及現金預訂登記，涉及超過4400名客戶。輝立證券企業融資經理陳英傑今早（26日）回應本報查詢指，至今約有4000名意向客擬預訂iBond的孖展，涉資逾3億元。而致富證券董事暨證券業務主管郭家安昨晚回應本報查詢指，昨天（25日）是首日接受意向客預訂開戶申請，至今約400名客戶有意抽iBond，共認購約兩千萬元。

券商推出最新iBond認購優惠

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券商截擊銀行，提早為iBond客作預訂登記，因不少經紀行提供的零息服務，可借百分百孖展是有名額限制，先到先得。散戶想刀仔鋸大樹，以零成本盡借孖展抽官債，所以爭相提早預訂。而至今率先出招的中介商，以上商及大新銀行（02356）的10免為最多，豁免多項申請iBond的費用。券商中，則以耀才證券（01428）的11免，以及盈立證券（uSmart）針對新客的18免最勁，但後者的附帶條件較多，才能盡享着數。

銀行推出最新iBond認購優惠

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至於論及零息免按金可100%借孖展，暫以輝立、以及永豐金融旗下永豐證券最多，可抽8手（每手1萬元）為最寬鬆，而一般設限在3至5手。惟耀才及富途等暫未公布申請iBond的具體詳情、如零費用限抽多少等。

追蹤iBond消息，可瀏覽【iBond 2021】

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【iBond 2021】上商擬推iBond十免優惠 料債價掛牌首日高見104.5元

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

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