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【日本城】日本城與網購平台友和展開戰略合作　認購友和A類優先股

股市 17:02 2021/05/26

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國際家居零售 （01373） 全資子公司日本城，與網購平台友和香港展開戰略業務合作，當中有四大方面包括（1）聯合營銷活動和會員計劃；（2）促進庫存與物流共享；（3）與友和香港的電商平台上進行合作；（4）收貨地點服務合作。

日本城指，將與友和香港共同攜手為其會員提供優惠，並開展聯合營銷活動以擴大其客戶群。雙方將共同採購庫存並在物流安排上彼此合作， 以促進倉儲效率並向客戶提供更多各種不同的產品類別。

日本城將成為友和香港電商平台上的家居及生活用品類別主力商家，為友和香港電商平台的發展奠定基礎， 並有助日本城進一步提升其電子商務地位，擴大雙方的業務範圍及客戶。而友和香港將借助日本報的零售網絡，擴展其收貨地點網絡，引入新的客戶流量可以進一步刺激日本城整體的零售銷售額。

此外，日本城簽訂認購協議，獲友和集團配發5,465,854股A股優先股，佔友和集團擴大後的已發行股本約2.77%，總對價為300萬美元。

相關文章：【PS5】日本城網店即日限定售38部PlayStation5　貴行貨900元照售罄（附連結）

【日本城母企】國際家居零售：今年會加薪及派花紅 續增聘人手

編輯：區嘉俊

港股 網購平台 日本城 國際家居零售（01373）

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