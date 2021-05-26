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【大行報告】大摩料中資券商股未升完　推薦3大股份

股樓投資 16:56 2021/05/26

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大摩發表的研究報告指，券商股近期回升主要因為A股流動性壓力趨向溫和，該行估計逐漸步向7月1日，在岸投資者的氣氛將有所改善。

該行認為A股券商升幅將跑贏H股券商，大摩較為喜歡中信証券(06030) 、中金公司(03908)及東方財富(深：300059) ，認為3股將有進一步的上行空間，而前兩者或有更多上行空間。該行予中信証券目標價22.8元，中金公司目標價26.5元，評級均為「增持」。

【大行報告】中信証券料美團首季核心業務延續強勁表現　維持看好觀點予「買入」評級 【下一頁

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撰文 : 周兆邦

中金公司（03908） 港股

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