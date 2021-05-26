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【職場熱話】上司原本平易近人 突變有事沒事總罵人 網民：提你轉工

理財智慧 19:15 2021/05/26

分享：

和同事、上司相處絕非容易的事，一個不小心就會出現辦公室政治。所以每一句說話、每一個動作都要經過深思熟慮。然而打好關係後也不代表是一輩子的朋友，一眾打工仔頭痛不已。近日有網民於網上討論區發文詢問，和上司相處不來，該如何是好。

網民經歷：

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    +6

 

有人覺得上司是在用另類的方式提醒樓主準備轉工加月薪，可惜樓主回應自己正在考牌，轉工後就沒有時間溫習了。

【筍工推介】商經局招電影發展人才 月薪最高逾4萬元 入職要符合咩條件【下一頁

有身為過來人的網民指，要在這種上司手下工作，只能學會看她的面色，說話做事都要在適當的時機。不過有人回應，稱這種上司其實不錯，能在表面上看出她的心情，比背後捅刀的上司更好。

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責任編輯：張瑋婷

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