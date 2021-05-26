東南亞多國或受印度疫情拖累 氧氣供應面臨短缺危機

印度新冠疫情持續，當地氧氣等醫療物資嚴重短缺。有機構調查發現，由於印度為東南亞國家主要氧氣輸出國，當地新冠疫情下禁止氧氣出口，或令多個東南亞國家或步印度後塵，面臨氧氣存貨不足。有機構表示，氧氣存量不足的局面或將在非洲國家出現。

印度無視防疫辦喪禮葬神馬 全村被封鎖（有片） 【下一頁】

英國傳媒《衛報》報道，英國非營利組織「新聞調查局」（The Bureau of Investigative Journalism）綜合國際非政府機構「每一次呼吸都重要聯盟」（Every Breath Counts Coalition） ，及克林頓健康倡議組織（Clinton Health Access Initiative ，簡稱CHAI）數據，分析後發現全球共有19個國家，因新冠肺炎確診數目激增或將陷入氧氣完全耗盡的局面。當中包括印度、馬來西亞、巴基斯坦、哥斯達黎加（Costa Rica）及厄瓜多爾（Ecuador）等。這些國家疫苗接種率皆低於20%，但自3月起，國內對氧氣需求最少上升20%。

根據調查局數據，印度5月中旬時，每天新冠患者氧氣需求量已達1,550萬立方米，是當地3月需求量的14倍。為應付國內需求，印度已經禁止國內液體氧氣及氧氣樽出口。但印度周邊如尼泊爾、斯里蘭卡、緬甸等鄰國，卻一直依賴印度出口氧氣及相關設備。

據悉，尼泊爾現時氧氣需求數目，已較3月增加100倍。斯里蘭卡氧氣需求數目，亦較3月中上升7倍。巴基斯坦有政府官員表示，當地第3波疫情中，需要留院接受氧氣治療的患者數目較去年夏天第二波疫情高峰期時高出60%。該國4月下旬曾發出警告，氧氣存量或將短缺。CHAI副主席卡策（Zachary Katz）表示，當有關國家氧氣需求到達高峰時，印度同時仍需要大量氧氣供應，屆時情況或比現時更惡劣。

大量使用類固醇致真菌感染潮 印度現首宗致命黃黴菌病 【下一頁】

印度夫婦包機辦婚禮 過百人避防疫限制（有片） 【下一頁】

調查局表示，部分亞洲及非洲國家如老撾（Laos），尼日利亞（Nigeria）、馬拉威（Malawi） 、埃塞俄比亞（Ethiopia）及津巴布韋（Zimbabwe）等，多數缺乏成熟的氧氣運輸系統，意味這些國家難以應對氧氣需求增加，讓當地醫療系統面臨重大風險。

每一次呼吸都重要聯盟協調員格林斯萊德（Leith Greenslade）表示，很多國家疫情爆發前已出現氧氣存量不足情況，疫情導致的額外需求，更令當地醫療系統瀕臨崩潰。他表示，類似情況去年早有先例，今年1月巴西及秘魯亦曾出現相同局面，只可惜無人從中吸取教訓，避免問題再次出現。

責任編輯：李俊儀