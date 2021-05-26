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【網民熱話】失業率高企　網民憶述失業半年打散工日子　引來其他網民共嗚

理財智慧 19:18 2021/05/26

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市道不好，失業率高企，近日就有網民在討論區發帖，事主最近眼見有很多人失業，更有人稱準備借錢度日，令他回想起自己有段時間沒有工作，見長工沒有人請，又不想問家人拿錢的日子。於是打算上來討論區和大家分享一下那半年做了些甚麼，希望大家共勉之。

【職場熱話】現職中型公司月薪1.5萬 VS 跳糟大公司一年合約2.2萬 網民：大公司+人工高完勝　【下一頁

事主半年打過的三份散工：

    點擊圖片放大
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    +6

【樓市熱話】朋友同學自覺上私樓無望 齊排隊申請公屋抽居屋 網民大嘆00後真悲哀　【下一頁

事主補充道，當時他一星期上三、四天班，其他日子就找工作和面試，持續了近半年，終於找到份長工可以坐下工作。事主勸勉失業的人沒有錢可以找一些散工，總有一天可以找到一份好工。

帖文一出，引來網民紛紛回應，不少人都事主一番話表示認同，並大讚事主「好勵志」、「 我雖然失業。唯有慢慢找吧。加油」、「洗碗，到垃圾，沒有錢甚麼都要做，只要能夠生存！」、「現在的時勢隨便找份工頂住先吧！」、「很欣賞樓主態度正面積極，即使遭遇不順心的事情，也能坦然面對！也感謝你分享在困局裡的方法和正向思考！給你一個『讚』！」

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

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