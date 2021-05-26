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【人才招聘】德勤：科技人才最搶手　網絡安全專才達鑽石價

商業 16:50 2021/05/26

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進入數碼時代，科技融入各行各業，同時帶來機會與挑戰，職場方面亦有相當大的變化。掌握網絡安全知識與技術的人員，已經成為各行業爭相聘請的人才。

進入數碼時代，科技融入各行各業，同時帶來機會與挑戰，職場方面亦有相當大的變化。掌握網絡安全知識與技術的人員，已經成為各行業爭相聘請的人才。

德勤中國人力資源總監蘇淑玲表示，當中有3大科技領域的專才可謂「黃金、鑽石價」。「包括區塊鏈（Blockchain）、網絡安全，以及雲端技術專才，當中以網絡安全專才叫價最高。」她指出，公司的風險諮詢顧問部門，以及網絡安全等部門都需要上述人才。近年不少新員工都想進入該類部門，大多是來自STEM相關科目的學生。

＞＞＞【新生代員工】千禧一代更獨立具勇氣　更注重社會議題　科大hackUST激發學生潛能 　助企業覓人才

雖然職場上網絡安全專才需求大，但現實中，普羅大眾對該領域的意識都較低。香港科技大學創業中心署理主任兼主管（創業項目）蕭觀明表示，院校已開辦網絡安全相關課程，為他們進入職場方面做好準備，但普羅大眾卻忽視數碼安全。「大家的手提電話都沒有安裝防毒程式，而電子貨幣的風險大家亦經常忽略。」

德勤中國人力資源總監蘇淑玲表示，當中有3大科技領域的專才可謂「黃金、鑽石價」。（李彥煒攝）

黑客松比賽項目或能商業化

香港科技大學（HKUST）今年舉辦的黑客松程式比賽（hackUST），優勝隊伍就建立平台，幫助在職母親（working mom）找到與自己相類似的社群，或分享教育小孩的心得，同時紓緩壓力。

兩隊伍包括Team NAAAA以及Team Geek Overflow，其方案都是幫助在職母親或單親家庭父母親，幫忙照顧他們的孩子，以及分享教育心得。Team NAAAA組員Anushka Purohit更表示，希望可以幫助各單親家庭或在職父母建立社群，了解各自需要，期望未來能將項目應用到現實生活中。

香港科技大學（HKUST）今年舉辦的黑客松程式比賽（hackUST），優勝隊伍就建立平台，幫助在職母親（working mom）找到與自己相類似的社群，或分享教育小孩的心得，同時紓緩壓力。 （受訪者提供圖片）

德勤中國人力資源總監蘇淑玲表示，優勝隊伍將取得進入德勤成為實習生的機會，並看同學意願，是否想將產品商業化。「並不一定是優勝隊伍，公司會就著比賽各項目的意念及商業模式等，考慮是否將產品推出市場，幫同學實現夢想。」

＞＞＞【旅遊業請人】多間旅行社本月刊登招聘　請旅遊顧問、本地遊後勤

記者：李彥煒

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