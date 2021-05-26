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【微軟Build2021】微軟Azure雲端服務升級　壯大生態系統

科技 18:02 2021/05/26

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鑑於雲端需求持續上升，微軟在是次的Build 2021上，將大部分重心聚焦在Azure雲端服務。

微軟（Microsoft）年度開發者大會Build在香港時間今（26日）凌晨揭幕。鑑於雲端需求持續上升，微軟在是次的Build 2021上，將大部分重心聚焦在Azure雲端服務。微軟行政總裁Satya Nadella也強調，將盡力以AI等技術簡化開發者的開發流程，共同壯大微軟生態系統。

【微軟Build2021】10年最大更新　微軟CEO搶先預告新一代Windows

【終止開發】微軟終止開發Windows 10X系統　Surface Neo雙屏幕設備推出無望

Satya Nadella在會上表示，各行業在面對新常態時，公用雲端成為改革創新的重要元素。微軟旗下Windows作業系統和Azure公有雲等平台，服務將會不斷提升。同時利用科技技術，簡化開發者程式開發的流程，讓更多的開發者在微軟生態系中開發應用程式，提升各領域平台的競爭力。

微軟宣布，為方便開發者，Azure應用程式服務的預覽功能現時已可在Kubernetes和任何有Azure Arc上使用。開發者可在任何地方，如本地環境、邊緣環境，或其他雲端如AWS和Google上均可使用Azure的應用程式服務，包括：Azure App Service、Azure Functions、Azure Logic Apps、Azure API Management及Azure Event Grid。

與此同時，微軟也推出新服務類別「Azure Applied AI」，將現有Azure認知服務（Azure Cognitive Services）與特定的AI服務及商業邏輯相互結合，助開發者加快開發更多通用的AI解決方案，例如文件處理、客戶服務以及獲取內容洞察等應用場景。

另外，微軟將持續簡化開發者編寫程式碼內容，甚至在Power Fx功能導入GPT-3自然語言模型。即就算開發者沒有編寫程式基礎，亦可透過口述內容讓電腦系統自動識別，並且轉換成編碼內容，透過Power平台快速打造應用服務。

【視像會議】Microsoft Teams整合PowerPoint Live　提供即時翻譯功能

責任編輯：曾曉汶

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