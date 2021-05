約翰遜被爆曾睇衰新冠 原本想直播注射病毒

英國首相約翰遜的前高級顧問卡明斯將於當地時間周三(26日),就新冠肺炎防疫政策到國會接受議員質詢。據悉,卡明斯預料在會上大爆約翰遜醜聞,包括約翰遜曾以「功夫流感」稱呼新冠肺炎、輕視疫情,拒絕在秋季實施全面封城,甚至揚言要在電視直播中為自己注射新冠病毒。

英媒報道指,預料卡明斯(Dominic Cummings)將在國會大爆約翰遜醜聞,以報復他於去年11月與約翰遜未婚妻西蒙茲鬧不和後,最終被逼辭職。據悉,卡明斯將指控約翰遜曾以「功夫流感」稱呼新冠肺炎,將疫情矛頭直指中國。卡明斯稱約翰遜雖然公開呼籲公眾切勿輕視疫情,但私底下卻蔑視疫情,甚至表示「新冠病毒只會殺死80歲以上人士」。

卡明斯更聲稱,約翰遜為說服民眾新冠肺炎沒有想像中嚴重,曾打算在電視台直播,讓首席醫療官惠蒂(Chris Whitty) 為他注射新冠病毒,讓每個人了解新冠病毒的影響輕微。但約翰遜於去年4月確診患上新冠肺炎,而且情況更一度非常嚴重。

卡明斯亦批評約翰遜與西蒙茲於去年2月疫情爆發時,仍想專心享受悠長假期,處理疫情手法反應過慢。雖然約翰遜同意執行首次全國封城,但其後表示後悔,更待冬季疫情爆發高峰時,才同意實行二次封城。卡明斯認為約翰遜推遲第2次封城,需要承擔數千人染疫者因此死亡的責任。

雖然約翰遜決定第2次封城,但他卻咒罵「寧願看見屍體堆積如山,亦不要再有該死的封城」(No more ****ing lockdowns – let the bodies pile high in their thousands!)。

此外,卡明斯同時狙撃衞生大臣夏國賢(Matt Hancock),更聲稱有關鍵證據指出,夏國賢最初的打算的採取群體免疫(herd immunity)防疫政策,或使25萬國民死亡,長達數月時間無法提供國民保健服務(NHS)。

責任編輯:郭麗明