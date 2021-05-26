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約翰遜被爆曾睇衰新冠 原本想直播注射病毒

環球社會熱點 17:01 2021/05/26

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英國首相約翰遜的前高級顧問卡明斯將於當地時間周三（26日），就新冠肺炎防疫政策到國會接受議員質詢。據悉，卡明斯預料在會上大爆約翰遜醜聞，包括約翰遜曾以「功夫流感」稱呼新冠肺炎、輕視疫情，拒絕在秋季實施全面封城，甚至揚言要在電視直播中為自己注射新冠病毒。

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英媒報道指，預料卡明斯（Dominic Cummings）將在國會大爆約翰遜醜聞，以報復他於去年11月與約翰遜未婚妻西蒙茲鬧不和後，最終被逼辭職。據悉，卡明斯將指控約翰遜曾以「功夫流感」稱呼新冠肺炎，將疫情矛頭直指中國。卡明斯稱約翰遜雖然公開呼籲公眾切勿輕視疫情，但私底下卻蔑視疫情，甚至表示「新冠病毒只會殺死80歲以上人士」。

卡明斯更聲稱，約翰遜為說服民眾新冠肺炎沒有想像中嚴重，曾打算在電視台直播，讓首席醫療官惠蒂（Chris Whitty） 為他注射新冠病毒，讓每個人了解新冠病毒的影響輕微。但約翰遜於去年4月確診患上新冠肺炎，而且情況更一度非常嚴重。

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卡明斯亦批評約翰遜與西蒙茲於去年2月疫情爆發時，仍想專心享受悠長假期，處理疫情手法反應過慢。雖然約翰遜同意執行首次全國封城，但其後表示後悔，更待冬季疫情爆發高峰時，才同意實行二次封城。卡明斯認為約翰遜推遲第2次封城，需要承擔數千人染疫者因此死亡的責任。

雖然約翰遜決定第2次封城，但他卻咒罵「寧願看見屍體堆積如山，亦不要再有該死的封城」（No more ****ing lockdowns – let the bodies pile high in their thousands！）。

此外，卡明斯同時狙撃衞生大臣夏國賢（Matt Hancock），更聲稱有關鍵證據指出，夏國賢最初的打算的採取群體免疫（herd immunity）防疫政策，或使25萬國民死亡，長達數月時間無法提供國民保健服務（NHS）。

責任編輯：郭麗明

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