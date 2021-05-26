  • 32°C
香港時間 : 2021526日 (三) 17:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

約翰遜被爆想直播注射病毒 曾睇衰新冠

環球社會熱點 17:30 2021/05/26

分享：

英國首相約翰遜的前高級顧問卡明斯將於當地時間周三（26日），就新冠肺炎防疫政策到國會接受議員質詢。據悉，卡明斯預料在會上大爆約翰遜醜聞，包括約翰遜曾以「功夫流感」稱呼新冠肺炎、輕視疫情，拒絕在秋季實施全面封城，甚至揚言要在電視直播中為自己注射新冠病毒。

約翰遜第3次做新郎 據報明年7月迎娶未婚妻西蒙茲 【下一頁】

英媒報道指，預料卡明斯（Dominic Cummings）將在國會大爆約翰遜醜聞，以報復他於去年11月與約翰遜未婚妻西蒙茲鬧不和後，最終被逼辭職。據悉，卡明斯將指控約翰遜曾以「功夫流感」稱呼新冠肺炎，將疫情矛頭直指中國。卡明斯稱約翰遜雖然公開呼籲公眾切勿輕視疫情，但私底下卻蔑視疫情，甚至表示「新冠病毒只會殺死80歲以上人士」。

卡明斯更聲稱，約翰遜為說服民眾新冠肺炎沒有想像中嚴重，曾打算在電視台直播，讓首席醫療官惠蒂（Chris Whitty） 為他注射新冠病毒，讓每個人了解新冠病毒的影響輕微。但約翰遜於去年4月確診患上新冠肺炎，而且情況更一度非常嚴重。

英護士辭職抗議NHS加薪少 曾照顧染疫約翰遜 【下一頁】

卡明斯亦批評約翰遜與西蒙茲於去年2月疫情爆發時，仍想專心享受悠長假期，處理疫情手法反應過慢。雖然約翰遜同意執行首次全國封城，但其後表示後悔，更待冬季疫情爆發高峰時，才同意實行二次封城。卡明斯認為約翰遜推遲第2次封城，需要承擔數千人染疫者因此死亡的責任。

雖然約翰遜決定第2次封城，但他卻咒罵「寧願看見屍體堆積如山，亦不要再有該死的封城」（No more ****ing lockdowns – let the bodies pile high in their thousands！）。

此外，卡明斯同時狙撃衞生大臣夏國賢（Matt Hancock），更聲稱有關鍵證據指出，夏國賢最初的打算的採取群體免疫（herd immunity）防疫政策，或使25萬國民死亡，長達數月時間無法提供國民保健服務（NHS）。

責任編輯：郭麗明

相關文章

約翰遜第3次做新郎 據報明年7月迎娶未婚妻西蒙茲
2021/05/24
約翰遜第3次做新郎 據報明年7月迎娶未婚妻西蒙茲
英護士辭職抗議NHS加薪少 曾照顧染疫約翰遜
2021/05/20
英護士辭職抗議NHS加薪少 曾照顧染疫約翰遜
約翰遜拖欠約6000元不還 執達吏或上首相府追數
2021/05/13
約翰遜拖欠約6000元不還 執達吏或上首相府追數
約翰遜俾唔起細仔保姆費 英媒揭靠金主埋單
2021/05/03
約翰遜俾唔起細仔保姆費 英媒揭靠金主埋單
約翰遜私人號碼免費流傳15年 惹安全疑慮
2021/05/01
約翰遜私人號碼免費流傳15年 惹安全疑慮

你可能感興趣

約翰遜第3次做新郎 據報明年7月迎娶未婚妻西蒙茲
13:53 2021/05/24
約翰遜第3次做新郎 據報明年7月迎娶未婚妻西蒙茲
英護士辭職抗議NHS加薪少 曾照顧染疫約翰遜
11:25 2021/05/20
英護士辭職抗議NHS加薪少 曾照顧染疫約翰遜
約翰遜拖欠約6000元不還 執達吏或上首相府追數
09:30 2021/05/13
約翰遜拖欠約6000元不還 執達吏或上首相府追數
網絡熱話 醜聞 辭職 英國 約翰遜 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 肺炎

上一篇文章

東南亞多國或受印度疫情拖累 氧氣供應面臨短缺危機

下一篇文章

印度神童預言超級血月 可能疫情有轉機？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠疫苗】mRNA技術阻病毒經動物傳人 或可防未來疫情
【新冠疫苗】mRNA技術阻病毒經動物傳人 或可防未來疫情
【旅遊氣泡】新加坡30人打完疫苗仍中招 過半無症狀
【旅遊氣泡】新加坡30人打完疫苗仍中招 過半無症狀
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
Bill Gates早向波友呻婚姻無愛 兩公婆分開過
Bill Gates早向波友呻婚姻無愛 兩公婆分開過
名記爆Bill Gates婚前愛搞全裸派對 帶脫衣舞娘返歸
名記爆Bill Gates婚前愛搞全裸派對 帶脫衣舞娘返歸
新型冠狀肺炎全球疫情（05月26日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月26日 時間17:00）