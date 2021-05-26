【iOS 15】傳Apple再強化健康領域　iOS 15或加入飲食追蹤功能

▲ 近日有傳聞指，iOS 15系統除了會提供深色模式介面，Apple亦會持續拓展健康領域，今年可能首度加入飲食追蹤功能。

蘋果開發者大會（WWDC）快將來到，根據以往經驗，每年WWDC都將公布5大作業系統最新功能，今年最受關注的是iOS系統，近日有傳聞指，iOS 15系統除了會提供深色模式介面，Apple亦會持續拓展健康領域，今年可能首度加入飲食追蹤功能。

根據Twitter爆料帳號Connor Jewiss指出，iOS 15會將調整至深色模式與訊息App介面。另外也可能於iPhone的「健康」App中，加入飲食追蹤，或其他新的健康數據追蹤功能。而屏幕截圖介面也可能有變動，當用戶鎖上屏幕後，訊息通知方式也可能改變。

▲ Twitter爆料帳號Connor Jewiss指出，iOS 15會將調整至深色模式與訊息App介面。另外也可能於iPhone的「健康」App中，加入飲食追蹤，或其他新的健康數據追蹤功能。（Twitter截圖）

WWDC將至，但市場對該新作業系統卻認知不多，雖然Connor Jewiss之前並沒有其他爆料預測紀錄，但應該仍有一定程度的可信，原因在於早前《彭博社》知名蘋果產品爆料記者Mark Gurman就曾指出，蘋果有可能在iPhone推訊息通知新顯示方式。

至於飲食追蹤方面，加入這項功能對蘋果來說是相當有可能，蘋果曾調查Apple Watch用戶是否有使用智能手表監控飲食的習慣，因此新的iOS 15加入飲食追蹤不是不可能。

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責任編輯：李彥煒