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【兼職筍工】康匯專科醫療中心請診所助護 時薪80元 中五程度即可申請

理財智慧 16:47 2021/05/26

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是次《兼職筍工》推介的是康匯專科醫療中心聘請兼職診所助護，時薪高達80元，主要負責登記等診所職務，只需中五程度。星期一至五的工作時間為上午9時半至下午6時半或上午10時至下午7時，而星期六則為上午9時半至下午2時或上午10時至下午2時，每週工作1-4天。

【兼職筍工】麥理浩夫人中心請客戶服務員 時薪60元 只需小六程度 【下一頁

【筍工推介】商經局招電影發展人才 月薪最高逾4萬元 入職要符合咩條件 【下一頁

主要職責：

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入職條件：

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申請須知：求職者可電郵(imsrecruit02@gmail.com)履歷表給康匯專科醫療中心。如要索取收集個人資料聲明, 請與黃小姐(Email)聯絡。

 

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責任編輯：羅浩濂

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