【兼職筍工】康匯專科醫療中心請診所助護 時薪80元 中五程度即可申請

是次《兼職筍工》推介的是康匯專科醫療中心聘請兼職診所助護，時薪高達80元，主要負責登記等診所職務，只需中五程度。星期一至五的工作時間為上午9時半至下午6時半或上午10時至下午7時，而星期六則為上午9時半至下午2時或上午10時至下午2時，每週工作1-4天。

【兼職筍工】麥理浩夫人中心請客戶服務員 時薪60元 只需小六程度 【下一頁】

【筍工推介】商經局招電影發展人才 月薪最高逾4萬元 入職要符合咩條件 【下一頁】

主要職責：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

入職條件：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

申請須知：求職者可電郵(imsrecruit02@gmail.com)履歷表給康匯專科醫療中心。如要索取收集個人資料聲明, 請與黃小姐(Email)聯絡。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂