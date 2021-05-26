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【異動股】港府容許復辦公海遊 郵輪股雲頂香港全日飆升逾兩成

股樓投資 18:32 2021/05/26

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商務及經濟局局長邱騰華公布，將容許郵輪公司復辦公海遊，因應郵輪公司需時準備有關防疫措施，料最快可於7月底復辦。消息帶動郵輪股雲頂香港（00678）急升，收市前一度升逾30%至0.56元，創年內高位，全日升20.9%，收報0.52元，成交2212萬元。

【大行報告】滙豐指碧服配股資金將加快潛在併購行動　維持「買入」評級  詳情請看[下一頁]

邱騰華指，復辦公海遊的條件包括所有乘客需完成兩針接種的新冠肺炎疫苗，16歲以下或因健康理由未能接種者則可獲豁免。而且乘客在登船前48小時內需有陰性的檢測結果，並使用「安心出行」記錄行蹤。另外，船員亦需遵從本港對入境人士實施的檢疫和檢要求，以及接種新冠疫苗，非本地船員可來港免費接種疫苗。已完成疫苗接種的船員仍須每14日接受核酸核測並取得陰性結果。

【異動股】港府稱疫苗需求轉弱 考慮延遲或取消付運 復星醫藥仍急升逾半成  詳情請看[下一頁]

他續指，如有懷疑個案，船上所有人均要進行檢測，並按現時防疫措施處理。而計畫的熔斷機制，將會按照主題樂園的情況處理。

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撰文 : 趙家盈

港股 安心出行 疫苗 新冠肺炎疫情 經濟 異動股 雲頂香港（00678） 邱騰華 香港 郵輪

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