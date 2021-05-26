【MPF】5月MPF負回報0.37% 打工仔人均蝕1270元

▲ 港股近日勁升，能否為MPF回報扭轉跌幅仍待觀望。

強積金（MPF）專家、積金評級公司對MPF又有最新統計，受股市下跌影響，5月份的MPF呈負回報0.37%，而追逐股市的成員慘變最大輸家，尤其是近28億元供款湧入美股及中港股票等。而5月份預計將出現約56.64億元的投資虧損，相當於每名強積金成員的平均投資虧損約為1,270元，而MPF總資產預計將下跌至約1.196萬億元。此外，至5月底，成員的人均帳戶結餘將約為268,220元。

積金評級公司指，5月份強積金基金的單月平均回報率預計為-0.37％。各類產品中，亞洲股票、中港股票及美國股票基金是5月份表現最差的資產類別之一。隨着在上月強積金大量資金流入股票後，5月的股市卻表現低迷，累打工仔坐艇。

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香港獨立的專業強積金研究小組積金評級主席叢川普（Francis Chung）今天（26日）表示，MPF在5月份預計將出現投資虧損。根據目前的市場狀況，預計將會出現約56.64億元的投資虧損，這相當於每名成員蝕約為1,270元，而成員的平均帳戶結餘將約為268,220元。叢川普亦建議，隨着股市再次出現波動，如強積金成員表現出更好的投資紀律，他們蒙受的損失或許會較少。

他忠告供款人應專注於投資紀律，畢竟美國、亞洲及中港股票基金於4月份共吸引了強積金資金淨流入總額的76％，代表成員於上月在市場處於高位時買入股票。如他們能保持多元化投資，並專注於長線投資，而不是追逐市場回報，那麼他們在5月份，到目前為止的投資損失將是微不足道。

美股MPF基金受捧 專家提醒高追風險【下一頁】

他舉例，由5月月初至今，相對於美國、亞洲及本港股票基金呈1.42％的平均虧損，以分散投資為主的「預設投資策略基金 - 核心累積基金」則僅下跌 0.05％。

叢川普過往曾多番感嘆，令人失望的投資表現，是基於成員的個人決定，而並非強積金體系。他剖析，強積金體系經常因未能創造良好的投資回報，而受到批評，但投資回報並不是系統本身的問題，反而是成員作出個人的投資選擇。他希望強積金成員需要明白「多元化的投資策略」及「長線投資」，才能創造持續的長線回報，而不是試圖捕捉市場時機而貼市地炒賣。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪