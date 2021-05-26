【名人沽貨】老牌家族沽貨！嘉里郭氏家族成員賣陽明山莊　15年勁賺逾半億

最近數月，本港物業市場屢見老牌家族成員身影，以黃竹坑站晉環為例，除了百老滙電器家族斥逾億元入市，大生銀行馬氏家族成員、永義國際 （01218） 創辦人官永義妻子亦有入市。有趣的是，屢有老牌家族成員入市之際，亦有老牌家族成員沽貨套現。

土地註冊處資料顯示，大潭陽明山莊15座一個高層單位，實用面積2,067平方呎，三房間隔，連一個車位，早前以約8,600萬元易手，實用呎價約41,606元。值得留意的是，單位原業主為MANIPUR ASSETS LIMITED，公司董事包括KUOK AYESHA、郭笑雲（KUOK CHIU HOON SELINA）及郭孔輔（KUOK KHOON HO）等人，其中郭孔輔與嘉里集團創辦人郭鶴年兒子同名。

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資料顯示，他們於2006年底以3,355萬元買入上述物業，持貨至今近15年，現轉手帳面賺約5,245萬元，物業期內升值近1.6倍。

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