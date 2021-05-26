【新股IPO】 網易雲音樂有意申請香港上市 擬集資大約70億元

網易（09999）旗下的音樂業務網易雲音樂據報可能會分拆在香港上市，有內地媒體引述消息指出，網易雲音樂將於港交所呈上市申請。同時，網易雲音樂擬發行2132萬股，每股發行價最高為330元，集資金額最多70.4億元。中金、美銀和瑞信為公司保薦人。

據報網易雲音樂發行新股相當總股本的10%，即其上市市值大約700億元，不過網易方面對消息不予置評。

網易雲音樂於2013年4月發布，而直至2019年第二季，用戶數據已突破8億戶。其業務主要涉及廣告、會員、付費音樂、音樂直播、演出票務、音樂周邊等，並嘗試過IP授權等商業化路徑。

另一方面，網易雲音樂較早時則宣布，跟Sony音樂達成版權合作，突破騰訊音樂和Sony在內地的家音樂版權合作。據報，網易雲音樂可取得Sony音樂歌庫數年的版權授權。

不過有報道指出上市之後，其版權問題可能成為網易雲音樂最受關注的焦點之一。

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責任編輯 : 陳子謙