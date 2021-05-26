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【美股分析】做空標指ETF倉位攀至今年高峰 分析師：無阻美股牛市

股樓投資 16:41 2021/05/26

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截至周二（25日），做空SPDR標普500指數ETF（SPY）的倉位自5月起上斷上升，現時佔SPY資產總值的4.8%，高於3月的2%及今年初的1.7%，攀升到今年高位。然而，目前做空SPY的倉位仍低於前兩年的高位，去年做空SPY的倉位便一度高達7%。

【加密貨幣】比特幣價格自高位腰斬　Tesla持倉或有虧損

Independent Advisor Alliance 投資總監Chris Zaccarelli便指，做空標普500指數ETF的倉位激增，部分原因是市場對美股漲勢能否延續抱有懷疑，並擔心股市即將出現回調。但他不認為美股牛市即將結束，但由於美股自1980起，平均每兩年便會出現一次至少一成的調整，因此他相信今年也很可能出現同樣幅度的下跌。

此外，據花旗分析師Tobias Levkovich等人上周五（21日）發布的報告，該行的恐慌狂熱模型顯示，市場正處於「興奮」狀態，歷史資料顯示未來 12 個月有100%機率出現下跌。

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撰文 : 林展鋒

歷史科 花旗銀行 ETF 市盈率 美股 指數 標準普爾500指數

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