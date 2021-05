【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】敬畏自然量力而為　長跑長有百戰百勝

內地山賽意外造成多名精英好手離世,若果大家跑開步或跑山,相信也會感觸良多,人類面對大自然原來是可以那麼無力。其實寫這類題材一點也不好受,小弟也請教過身邊好友,說這些文章寫來未必能做到提醒甚至警醒的效果,例如一些很熱門的危險行山地點,即使不少專家、文章及報道都已極力勸喻大家不要前往,但總會有人一意孤行,不只比賽,近期跑步行山或運動意外實在太多,大熱天時行山失足或暈倒意外的新聞亦經常出現。

▲ 香港有不少危險行山熱點,自殺崖是其中一個。(圖片來源:John Wong)

今次內地發生意外的山賽「黃河石林百公里越野賽」已是第四屆舉辦,為內地銅標賽事,高手雲集,若果不是疫情,定會吸引到一定數目的全球跑手前往參與。事實上,內地每年都會舉辦不少山賽,當中最為香港人熟悉的,相信非UTMB在雲南舉辦的「高黎貢超級山徑賽」莫屬,因為完成這個賽事,就很大機會得到UTMB環勃朗峰越野賽的入場券,途經法國、意大利及瑞士的優美山峰,而UTMB亦於去年11月開始,在四川舉辦「熊貓超級山徑賽」。

▲ 每年在雲南舉行的「高黎貢超級山徑賽」都吸引不少世界各地跑山友參加,務求取得UTMB環勃朗峰越野賽入場券。(圖片來源:高黎貢超級山徑賽大會網站)

在今次黃河石林賽事,因為天氣突變,突然強風凍雨及冰雹令氣溫急降,加上出事地點附近欠缺支援,造成21名內地超馬好手因為失溫而離世,帶頭的前六名選手僅一人生還,實在令人惋惜,記憶中亦未聽過跑步或跑山賽事曾出現這樣重大傷亡。由於各大媒體已就事件作出深入報道,小弟亦不在此贅述。在事件後,內地傳媒報道內地多項戶外運動賽事因為考慮到安全的問題,需要延期及取消,影響不小。

近年世界各地跑步比賽愈來愈多,不同賽事舉辦的質素亦有所分別,參加前宜先對賽事、場地及天氣了解多一點,包括緊貼賽事專頁的最新資訊,以及細閱比賽常見問題等資料,以作出充足的準備及配上合適的裝備。大型專業比賽主辦單位大多備有充足的大會工作人員,會就不同的情況作出合適的判斷,例如因應突發天氣或地點的突發狀況,指示參賽者前往指定安全地點,甚至隨機應變更改比賽賽道等。賽事的社交媒體帖文及留言亦具一定的參考價值,讓我們得知大會舉辦賽事的往績,當然個別亦會有刪文或網民針對賽事的情況,我們可與身邊不同跑友就此互相交流,就能有更佳的準備。

▲ 參加比賽前要先熟讀大會FAQ,帶齊比賽的必要裝備,圖為UTMB賽事網站,詳細列出比賽的常見問題。

自然的力量很強大,「敬畏自然」從來或以後都不會是一個口號,面對逆境,除了要學懂堅持,亦要學懂放下,長跑長有,才會百戰百勝。美國著名超馬跑手Mike Wardian早幾年接受Trail Runner Magazine 訪問時講過,面對逆境要決定棄賽實在不易,但要對自己完成的里數感恩,要記著跑步不是一切。 “Be grateful for the amount of the race you did do. Accept what was possible and what wasn’t. Remember running is not all you are, but just what you do. Just because a race or event didn’t go well, it should not be allowed to define you.”

最近香港經歷非一般的熱浪,以往最熱日子多數受到颱風因素影響,但現時颱風還未威脅香港,就已創下香港有紀錄以來最炎熱五月!大家跑步又好,跑山又好,都一定要量力而為,去行山跑山最好不要一個人,要和朋友結伴同行,若果感到不妥,就下一次再來吧!

▲ 近日天氣炎熱,跑步跑山除了要帶備充足的食水,還要量力而為,若有不適就不要硬撐下去了。

作者_Clayton Lauw(劉茸)簡介: 跑齡10多年的傳訊公關,跑咗20個馬拉松,辛苦跑來志在食,所以易肥難瘦,每次增磅都係跑步的推動力,2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

