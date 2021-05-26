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【轉工抉擇】家住大西北 新工地點由尖沙咀變觀塘 人工多5000元點揀？ 網民：望下個戶口就決定到

理財智慧 17:39 2021/05/26

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不少人會為了工資而轉工，亦有人為了福利而換公司。不同人有不同的考慮因素，但大多數都是大同小異的。近日有網民於網上討論區發文，詢問朋友應不應該接受新的工作。

樓主的朋友有新的工作機會，工資將多五千。但工作地點由尖沙咀變成觀塘，而朋友住大西北，樓主想問應該如何選擇？

【職場熱話】跟車工作兩天全身瘀傷 搬逾百磅貨上上落落 網民大呼：投降了！【下一頁

網民回應：「交通每日三個鐘來回，諗清楚」。不過有人認為多了屯馬線在鑽石山轉車，方便很多，建議朋友可以嘗試。再者多了5000元的話，下次跳槽或升職的工資又會變得更高，網民稱：「打死都做！」

但亦有人覺得多出的5000元正好用來付早上坐的士的費用。隨即被網民反駁：「當你返25日，一程的士都$300啦。合共計埋7500，建議都係慳返啲時間好過！」而且觀塘交通擠塞也不是第一天的事，即使能坐的士節省巴士繞路的時間，但也不能節省堵車的時間。網民直言：「的士識飛?」

 

【延伸閱讀】2021薪酬調查報告出爐　平均加幅0.4％　三大工種加3.8%稱冠 (附39工種薪酬變幅)【下一頁

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責任編輯：張瑋婷

交通 尖沙咀 巴士 觀塘 跳槽 網上討論區 的士

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