【轉工抉擇】家住大西北 新工地點由尖沙咀變觀塘 人工多5000元點揀？ 網民：望下個戶口就決定到

不少人會為了工資而轉工，亦有人為了福利而換公司。不同人有不同的考慮因素，但大多數都是大同小異的。近日有網民於網上討論區發文，詢問朋友應不應該接受新的工作。

樓主的朋友有新的工作機會，工資將多五千。但工作地點由尖沙咀變成觀塘，而朋友住大西北，樓主想問應該如何選擇？

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網民回應：「交通每日三個鐘來回，諗清楚」。不過有人認為多了屯馬線在鑽石山轉車，方便很多，建議朋友可以嘗試。再者多了5000元的話，下次跳槽或升職的工資又會變得更高，網民稱：「打死都做！」

但亦有人覺得多出的5000元正好用來付早上坐的士的費用。隨即被網民反駁：「當你返25日，一程的士都$300啦。合共計埋7500，建議都係慳返啲時間好過！」而且觀塘交通擠塞也不是第一天的事，即使能坐的士節省巴士繞路的時間，但也不能節省堵車的時間。網民直言：「的士識飛?」

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責任編輯：張瑋婷